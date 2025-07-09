Бойцы "Форпоста" захватили вражеского штурмовика на Волчанском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады "Форпост", которые сейчас выполняют задачи на Волчанском направлении, пополнили обменный фонд.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео с допросом захваченного в плен вражеского штурмовика, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, он уже два года участвует в боевых действиях против Украины. Ранее служил на Запорожском направлении, а недавно был переведен в штурмовое подразделение так называемой группы "Шторм" и направлен в пехоту", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают наши бойцы, показательным является то, что россиянин выполнял боевую задачу самостоятельно, что еще раз подтверждает, как российское командование относится к собственным солдатам.

Смотрите: Наши артиллеристы уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" россиян и полевой склад боеприпасов в Запорожье. ВИДЕО