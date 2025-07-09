Бойцы "Форпоста" захватили вражеского штурмовика на Волчанском направлении. ВИДЕО
Бойцы бригады "Форпост", которые сейчас выполняют задачи на Волчанском направлении, пополнили обменный фонд.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео с допросом захваченного в плен вражеского штурмовика, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, он уже два года участвует в боевых действиях против Украины. Ранее служил на Запорожском направлении, а недавно был переведен в штурмовое подразделение так называемой группы "Шторм" и направлен в пехоту", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечают наши бойцы, показательным является то, что россиянин выполнял боевую задачу самостоятельно, что еще раз подтверждает, как российское командование относится к собственным солдатам.
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АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Не забути б, отой дієвий спосіб, від Сирійців!!
З ним, треба розбиратися ретельно!!