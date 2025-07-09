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Бойцы "Форпоста" захватили вражеского штурмовика на Волчанском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады "Форпост", которые сейчас выполняют задачи на Волчанском направлении, пополнили обменный фонд.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео с допросом захваченного в плен вражеского штурмовика, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, он уже два года участвует в боевых действиях против Украины. Ранее служил на Запорожском направлении, а недавно был переведен в штурмовое подразделение так называемой группы "Шторм" и направлен в пехоту", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают наши бойцы, показательным является то, что россиянин выполнял боевую задачу самостоятельно, что еще раз подтверждает, как российское командование относится к собственным солдатам.

Смотрите: Наши артиллеристы уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" россиян и полевой склад боеприпасов в Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19985) Госпогранслужба (6671) плен (2658)


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Ничего личного, нам заплатили...
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09.07.2025 23:06 Ответить
При спробі втечі можна !!
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09.07.2025 23:09 Ответить
За два роки, цей, уже серійний убивця з московії в Україні, чимало злочинів натворив, поки зеленський з єрмаком організовували, оті саміти міру-мір, катаючись за бюджетні гроші і ховаючи, свої гроші по банкам Світу!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Не забути б, отой дієвий спосіб, від Сирійців!!
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09.07.2025 23:16 Ответить
Бреше, убивця московський, він чимало нагадив в Україні, за два роки!!
З ним, треба розбиратися ретельно!!
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09.07.2025 23:19 Ответить
Давайте його закатуємо, або кувалдою по макітрі
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09.07.2025 23:27 Ответить
 
 