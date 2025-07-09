Наши артиллеристы уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" россиян и полевой склад боеприпасов на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили пять 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и полевой склад боеприпасов на Запорожском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения.

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