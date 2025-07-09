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Наши артиллеристы уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" россиян и полевой склад боеприпасов на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили пять 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и полевой склад боеприпасов на Запорожском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения.

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Автор: 

армия РФ (19985) уничтожение (7450) Запорожская область (3293) 44 артиллерийская бригада (39)


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Чимала робота для Захисників України, з цією москолотою!!
А Трамп, щей допомагає прутню, блокуючи надання уже затвердженого Конгресом США, ОВТ для України! Московська злидня в США!!
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09.07.2025 23:24 Ответить
Арта работает дронами
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09.07.2025 23:25 Ответить
 
 