Наши артиллеристы уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" россиян и полевой склад боеприпасов на Запорожье. ВИДЕО
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили пять 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и полевой склад боеприпасов на Запорожском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения.
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А Трамп, щей допомагає прутню, блокуючи надання уже затвердженого Конгресом США, ОВТ для України! Московська злидня в США!!