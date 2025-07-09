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Наші артилеристи знищили 5 гаубиць "Мста-Б" росіян та польовий склад боєприпасів на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили п'ять 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б" та польовий склад боєприпасів на Запорізькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.

Також дивіться: Тіло російського солдата охопило полум’я після атаки ударного українського безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) знищення (7762) Запорізька область (3825) 44 артилерійська бригада (38)


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Чимала робота для Захисників України, з цією москолотою!!
А Трамп, щей допомагає прутню, блокуючи надання уже затвердженого Конгресом США, ОВТ для України! Московська злидня в США!!
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09.07.2025 23:24 Відповісти
Арта работает дронами
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09.07.2025 23:25 Відповісти
 
 