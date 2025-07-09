Наші артилеристи знищили 5 гаубиць "Мста-Б" росіян та польовий склад боєприпасів на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили п'ять 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б" та польовий склад боєприпасів на Запорізькому напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.
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А Трамп, щей допомагає прутню, блокуючи надання уже затвердженого Конгресом США, ОВТ для України! Московська злидня в США!!