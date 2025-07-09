1 326 16
Тіло російського солдата охопило полум’я після атаки ударного українського безпілотника. ВIДЕО
Дронарі 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" вистежили та ліквідували російського загарбника. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді показав видовищне знищення окупанта.
Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2025 21:07 Відповісти Посилання
+5 Андрей Реванш #609919
показати весь коментар09.07.2025 21:09 Відповісти Посилання
+4 Андрей Реванш #609919
показати весь коментар09.07.2025 21:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аж воно, он, як у нього, неловко вийшло із стовпчиком….
Стартонув низько…, як на 500 м…