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Тіло російського солдата охопило полум’я після атаки ударного українського безпілотника. ВIДЕО

Дронарі 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" вистежили та ліквідували російського загарбника. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді показав видовищне знищення окупанта. 

Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони від початку місяця атакували 175 російських загарбників та знищили 10 одиниць техніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) ліквідація (4189) 414 Птахи Мадяра (14)


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Топ коментарі
+8
Згорів на роботі
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09.07.2025 21:07 Відповісти
+5
Ахмед-овец! Отправился к Махмуду во Ад!
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09.07.2025 21:09 Відповісти
+4
Люблю когда Ахмеды дохнут! Это видео просто мёд!
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09.07.2025 21:15 Відповісти
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Згорів на роботі
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09.07.2025 21:07 Відповісти
Ахмед-овец! Отправился к Махмуду во Ад!
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09.07.2025 21:09 Відповісти
запалили зірочку. гори гори ясно
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09.07.2025 21:09 Відповісти
Додому в пекло!
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09.07.2025 21:10 Відповісти
Люблю когда Ахмеды дохнут! Это видео просто мёд!
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09.07.2025 21:15 Відповісти
Когда баранят обрезанных «Ванек» это просто пестня!
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09.07.2025 21:35 Відповісти
Хочу что бы так само сдох Адам Кадыров…
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09.07.2025 21:16 Відповісти
Не повезло Шарику, пёсик хотел бифштекс с кровью а тут будет прожаренный...
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09.07.2025 21:19 Відповісти
"Птахам Мадяра"за творчий підхід до своєї справи-черговий респект...
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09.07.2025 21:25 Відповісти
За гроші ******, пішов московіт, УБИВАТИ в Україні людей!!
Аж воно, он, як у нього, неловко вийшло із стовпчиком….
Стартонув низько…, як на 500 м…
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09.07.2025 21:25 Відповісти
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09.07.2025 21:33 Відповісти
Орбан это пример тотального поражения головного мозга половым герпесом!
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09.07.2025 21:51 Відповісти
дон-дон-еь-еь-еь🤣
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09.07.2025 21:36 Відповісти
На одне тіло стає одної кулі,техніку-логістику треба палити фрв-дронами.
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09.07.2025 21:41 Відповісти
Форма не горіла, значить свинопси покращили якість. Це погано...
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09.07.2025 21:43 Відповісти
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09.07.2025 21:58 Відповісти
 
 