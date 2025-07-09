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Сили оборони від початку місяця атакували 175 російських загарбників та знищили 10 одиниць техніки. ВIДЕО

Бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти від початку місяця атакували 175 російських загарбників: 94 - ліквідували, 81 - поранили, ще один - здався у полон. 

Також бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки: артилерію, транспорт та засоби зв'язку. Понад 80 ворожих дронів, - розвідувальні, ударні, FPV-дрони були приземлені або знищені, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр атакували наземний дрон, укриття з піхотою і мотоцикліста на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) ВМС (1413) ліквідація (4189)


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