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Бійці 5 ОШБр атакували наземний дрон, укриття з піхотою і мотоцикліста на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Краматорському напрямку знищили транспортний засіб росіян, наземний дрон, а також атакували укриття з ворожою піхотою і мотоцикліста.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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армія рф (18135) знищення (7762) 5 ОШБр (122)


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Повний алєс капут
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09.07.2025 19:28 Відповісти
 
 