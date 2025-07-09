Бійці 5 ОШБр атакували наземний дрон, укриття з піхотою і мотоцикліста на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Краматорському напрямку знищили транспортний засіб росіян, наземний дрон, а також атакували укриття з ворожою піхотою і мотоцикліста.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2025 19:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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