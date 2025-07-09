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Бойцы 5-й ОШБр атаковали наземный дрон, укрытие с пехотой и мотоциклиста на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили транспортное средство россиян, наземный дрон, а также атаковали укрытие с вражеской пехотой и мотоциклиста.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19985) уничтожение (7450) 5 ОШБр (120)


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09.07.2025 19:28 Ответить
 
 