Бойцы 5-й ОШБр атаковали наземный дрон, укрытие с пехотой и мотоциклиста на Краматорском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили транспортное средство россиян, наземный дрон, а также атаковали укрытие с вражеской пехотой и мотоциклиста.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий09.07.2025 19:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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