Силы обороны с начала месяца атаковали 175 российских захватчиков и уничтожили 10 единиц техники. ВИДЕО
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты с начала месяца атаковали 175 российских захватчиков: 94 - ликвидировали, 81 - ранили, еще один - сдался в плен.
Также бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники: артиллерию, транспорт и средства связи. Более 80 вражеских дронов, - разведывательные, ударные, FPV-дроны были приземлены или уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.
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