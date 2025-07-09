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Тело российского солдата охватило пламя после атаки ударного украинского беспилотника. ВИДЕО
Дронари 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" выследили и ликвидировали российского захватчика. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение оккупанта.
Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
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+7 Валентин Коваль #587289
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+5 Андрей Реванш #609919
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Аж воно, он, як у нього, неловко вийшло із стовпчиком….
Стартонув низько…, як на 500 м…