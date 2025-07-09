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Тело российского солдата охватило пламя после атаки ударного украинского беспилотника. ВИДЕО

Дронари 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" выследили и ликвидировали российского захватчика. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение оккупанта.

Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны с начала месяца атаковали 175 российских захватчиков и уничтожили 10 единиц техники. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19985) ликвидация (3805) 414 Птахи Мадяра (14)


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Топ комментарии
+7
Згорів на роботі
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09.07.2025 21:07 Ответить
+5
Ахмед-овец! Отправился к Махмуду во Ад!
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09.07.2025 21:09 Ответить
+4
Люблю когда Ахмеды дохнут! Это видео просто мёд!
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09.07.2025 21:15 Ответить
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Згорів на роботі
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09.07.2025 21:07 Ответить
Ахмед-овец! Отправился к Махмуду во Ад!
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09.07.2025 21:09 Ответить
запалили зірочку. гори гори ясно
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09.07.2025 21:09 Ответить
Додому в пекло!
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09.07.2025 21:10 Ответить
Люблю когда Ахмеды дохнут! Это видео просто мёд!
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09.07.2025 21:15 Ответить
Когда баранят обрезанных «Ванек» это просто пестня!
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09.07.2025 21:35 Ответить
Хочу что бы так само сдох Адам Кадыров…
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09.07.2025 21:16 Ответить
Не повезло Шарику, пёсик хотел бифштекс с кровью а тут будет прожаренный...
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09.07.2025 21:19 Ответить
"Птахам Мадяра"за творчий підхід до своєї справи-черговий респект...
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09.07.2025 21:25 Ответить
За гроші ******, пішов московіт, УБИВАТИ в Україні людей!!
Аж воно, он, як у нього, неловко вийшло із стовпчиком….
Стартонув низько…, як на 500 м…
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09.07.2025 21:25 Ответить
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09.07.2025 21:33 Ответить
Орбан это пример тотального поражения головного мозга половым герпесом!
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09.07.2025 21:51 Ответить
дон-дон-еь-еь-еь🤣
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09.07.2025 21:36 Ответить
На одне тіло стає одної кулі,техніку-логістику треба палити фрв-дронами.
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09.07.2025 21:41 Ответить
Форма не горіла, значить свинопси покращили якість. Це погано...
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09.07.2025 21:43 Ответить
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09.07.2025 21:58 Ответить
 
 