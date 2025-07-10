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Бойцы 5 ОШБр атаковали дронами-камикадзе россиян, в том числе группу, которая пряталась в укрытии. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили пехоту противника. Операторы FPV-дронов обнаружили и атаковали россиян, в том числе и группу, которая пряталась в укрытии.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы "Форпоста" захватили вражеского штурмовика на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19998) ликвидация (3808) 5 ОШБр (121)


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ЭЭЭ, ви забули включити відео )))
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10.07.2025 20:26 Ответить
Де відео???
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10.07.2025 20:39 Ответить
 
 