Нацгвардійці збили російські БпЛА на Куп’янському напрямку: серед них Молнія-2, Zala, Ланцет, Supercam. ВIДЕО
Розрахунки батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Нацгвардії показали підбірку уражень розвідувальних "крил" та ударних дронів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригаді, повідомляє Цензор.НЕТ.
Знищення відбувалися на Куп’янському напрямку. Серед збитих БПЛА: "Молнія-2", Zala, Ланцет, Supercam та Zala-куб.
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Підписання угоди відбудеться в Римі, де проходить Конференція з питань відновлення України. Від британської сторони документ підпише заступниця прем'єр-міністра Анджела Рейнер, повідомили в уряді країни.
Угода, розрахована на 19 років та вперше анонсована прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером ще 2 березня, передбачає державні гарантії обсягом 2,5 мільярда фунтів.
А мене завжди цікаво чому расейське скрепне гівно собі рве сраку разомз ісподнім, навіть як шо це еврейська срака соловьева або армянська срака сімонян, за сруське, скрепне, а бпла називають ге скрепно на кшталт ланцет, зала тощо. Назовіть какта па рускаму, гаприклад не ланцет а кистень, не zala а ******, не оріон а матка матронушки масковскай ......