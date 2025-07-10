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Нацгвардійці збили російські БпЛА на Куп’янському напрямку: серед них Молнія-2, Zala, Ланцет, Supercam. ВIДЕО

Розрахунки батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Нацгвардії показали підбірку уражень розвідувальних "крил" та ударних дронів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригаді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знищення відбувалися на Куп’янському напрямку. Серед збитих БПЛА: "Молнія-2", Zala, Ланцет, Supercam та Zala-куб.

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армія рф (18148) знищення (7770) Національна гвардія (1597)


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10.07.2025 20:17 Відповісти
Великобританія та Україна підпишуть в четвер, 10 липня, угоду про постачання Україні понад 5000 ракет для протиповітряної оборони, які вироблятимуться на заводі компанії Thales у Белфасті.
Підписання угоди відбудеться в Римі, де проходить Конференція з питань відновлення України. Від британської сторони документ підпише заступниця прем'єр-міністра Анджела Рейнер, повідомили в уряді країни.

Угода, розрахована на 19 років та вперше анонсована прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером ще 2 березня, передбачає державні гарантії обсягом 2,5 мільярда фунтів.
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10.07.2025 20:21 Відповісти
Добре.
А мене завжди цікаво чому расейське скрепне гівно собі рве сраку разомз ісподнім, навіть як шо це еврейська срака соловьева або армянська срака сімонян, за сруське, скрепне, а бпла називають ге скрепно на кшталт ланцет, зала тощо. Назовіть какта па рускаму, гаприклад не ланцет а кистень, не zala а ******, не оріон а матка матронушки масковскай ......
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10.07.2025 20:36 Відповісти
 
 