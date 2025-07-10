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Штурм на електросамокаті та мотоциклах закінчився ліквідацією для ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО
Противник кидає своїх штурмовиків малими піхотними групами на Покровському напрямку. Однак оператори БПЛА бригади "Спартан" методично знищують ворожі штурмові групи, які для підвищення маневреності використовують не лише мотоцикли та квадроцикли, а й електросамокати.
Про це повідомили на сторінці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан", повідомляє Цензор.НЕТ.
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