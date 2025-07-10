Двоє окупантів здалися в полон нашому дрону, а, рятувавшись, їх намагалися вбити російські загарбники. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" взяли в полон двох російських загарбників, скинувши їм з дрона пляшку води із запискою "Рухайтесь за дроном", а потім захищали їх від атаки їхнього ж власного безпілотника.

Про цю унікальну операцію розповіли на сторінці прикордонного підрозділу "Фенікс", інформує Цензор.НЕТ.

Після успішної нічної роботи по позиції противника розвідка доповіла, що двоє піхотинців намагаються привернути до себе увагу саморобним "білим прапором". Було ухвалено рішення проявити гуманність.

"Вони дуже зраділи скинутій воді, почали махати руками й дякувати. Було таке відчуття, що вони вже не перший день потерпали від спраги", — розповідає пілот "Камаз", який здійснював супровід.

Сама операція тривала близько півтори години. "В її ході ворожий дрон намагався атакувати полонених, здійснивши по них скид й завдавши поранень одному з них", — розповідають прикордонники.

Все ж, попри атаку "своїх", полонених вдалося доправити до українських позицій.

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