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Двоє окупантів здалися в полон нашому дрону, а, рятувавшись, їх намагалися вбити російські загарбники. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" взяли в полон двох російських загарбників, скинувши їм з дрона пляшку води із запискою "Рухайтесь за дроном", а потім захищали їх від атаки їхнього ж власного безпілотника.

Про цю унікальну операцію розповіли на сторінці прикордонного підрозділу "Фенікс", інформує Цензор.НЕТ.

Після успішної нічної роботи по позиції противника розвідка доповіла, що двоє піхотинців намагаються привернути до себе увагу саморобним "білим прапором". Було ухвалено рішення проявити гуманність.

"Вони дуже зраділи скинутій воді, почали махати руками й дякувати. Було таке відчуття, що вони вже не перший день потерпали від спраги", — розповідає пілот "Камаз", який здійснював супровід.

Сама операція тривала близько півтори години. "В її ході ворожий дрон намагався атакувати полонених, здійснивши по них скид й завдавши поранень одному з них", — розповідають прикордонники.

Все ж, попри атаку "своїх", полонених вдалося доправити до українських позицій.

Дивіться: Штурм на електросамокаті та мотоциклах закінчився ліквідацією для ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18148) Держприкордонслужба ДПСУ (6238) полон (1611)


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Повезло кацапським баранам. Кацапота такого би не зробила.
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10.07.2025 21:27 Відповісти
Узкіє своіх нє бросают. Не захотів здохнути в муках від противника за божевільні фантазії кремлівського диктатора, тоді здохне в муках від своїх.
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10.07.2025 22:22 Відповісти
Аби у нас було звичайних бойових дронів достатньо, то можно було робити додаткові дрони з динаміком або з текстовим екраном. Зі скиданням наручників ))
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10.07.2025 21:34 Відповісти
Про скидання наручників сподобалось
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10.07.2025 22:58 Відповісти
Ця кацапська падаль не заслуговує такого ставлення до себе,знищувати їх по тихому і край.
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10.07.2025 22:15 Відповісти
Проявити гуманність до кацапів? Хмм, це як в себе на городі я перестану травить колорадських жуків на картоплі...
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10.07.2025 22:19 Відповісти
Їх обміняють на наших. Це ж обмінний фонд.
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10.07.2025 22:56 Відповісти
 
 