Сили оборони знищили два танки та БМП окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Підрозділи "Роніни" батальйону безпілотних систем 65-ої механізованої бригади "Великий луг" виявили та знищили ворожу техніку.
Відео було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Перший танк окупантів застрягнув на узбіччі, після чого кілька разів був уражений нашими FPV-дронами. А другий танк розгорівся.
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Vik Tor #521724
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Andrew Moon
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untrollable
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Сергій #609833
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