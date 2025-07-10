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Сили оборони знищили два танки та БМП окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Підрозділи "Роніни" батальйону безпілотних систем 65-ої механізованої бригади "Великий луг" виявили та знищили ворожу техніку.

Відео було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Перший танк окупантів застрягнув на узбіччі, після чого кілька разів був уражений нашими FPV-дронами. А другий танк розгорівся.

Також дивіться: Двоє окупантів здалися в полон нашому дрону, а, рятувавшись, їх намагалися вбити російські загарбники. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18148) ліквідація (4191) 65 ОМБр (33)


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Слава ЗСУ!
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10.07.2025 22:33 Відповісти
Танки, у втарой армії міра, тепер велика рідкість...
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10.07.2025 22:34 Відповісти
ну лисий т-55 і справді не часто побачиш
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10.07.2025 23:47 Відповісти
На 3.20 ціла черга з дронів вистроїлася..."Рій"..
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11.07.2025 00:30 Відповісти
 
 