Армія РФ за чотири місяці втратила щонайменше 28% мобілізованих засуджених лише з Південного округу, - ГУР МО
Південний військовий округ ЗС РФ за 4 місяці 2025 року втратив щонайменше 4 212 засуджених убитими з понад 14 тисяч мобілізованих засуджених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
У період з липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до південного військового округу ЗС РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. Вони підписали контракти з російською армією для уникнення кримінальної відповідальності.
Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких "вояків" становили щонайменше 4 212 осіб - загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених.
"Це понад 28% від загальної кількості новоприбулого "спецконтингенту", - зазначили у розвідці.
Серед загиблих - значна кількість осіб віком 18–19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку Саприкін Сергій Михайлович, 2006 року народження.
"Ці факти - чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", - підкреслили в ГУР МО.
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"Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб - як оборони, так і наступу.
Усе це необхідно розробити швидко. Адже існує ризик не лише вигорання основного стержня спротиву, а також досягнення противником переваги шляхом створення власної системи захисту. Це потребує не тільки завзятості, креативності та здатності української нації переносити на своїх плечах увесь тягар війни."