РФ щодня завдає до 750 ударів по Україні, водночас її резервний флот атакують по всьому світу, - розвідка Естонії

Росія збільшила кількість повітряних атак по Україні на третину, використовуючи до 750 ударних засобів щодня.

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням ERR.

Водночас резервний флот РФ зазнає таємничих атак у Чорному, Середземному морях і навіть у Фінській затоці.

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За його словами, більшість атак становлять дрони-камікадзе типу "Герань" і приманки. Також застосовуються балістичні та крилаті ракети. Мета - перевантажити ППО України та вразити критичні об’єкти.

Окремо Ківісельг згадав про диверсії проти російських суден біля берегів Лівії, Італії, Туреччини та в порту Усть-Луга. Ймовірно, атаки здійснювалися підводними мінами з таймером. Хоча втрати незначні, це може ускладнити РФ обхід санкцій і постачання нафти.

Наразі основні бойові дії тривають на Донеччині - в районах Покровська, Костянтинівки та Новопавлівки. Інтенсивність наземних атак з боку РФ тримається на рівні 150-200 на добу.

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