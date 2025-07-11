Зеленський: Усе, що зупиняє Росію, потрібно втілювати якнайшвидше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має якнайшвидше реалізовувати все, що здатне зупинити російську агресію.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих - жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що РФ навмисно бʼє по цивільних обʼєктах і життю. Також удари вночі зафіксовано по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині, а зранку - по Одещині.
"Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії", - зазначив Зеленський, маючи на увазі результати Конференції з відновлення України в Римі.
Він наголосив на пріоритетності посилення ППО, розвитку дронів-перехоплювачів і санкційного тиску.
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Не будь того,всі розмови марні з боку зе.
"Можна впевнено стверджувати, що поряд із проблемою виживання та збереження державності в ********* світовому порядку саме Україна відіграє роль ключового елемента стабільності. Результат нашого протистояння з РФ матиме вирішальний вплив не лише на внутрішню безпеку, а й на траєкторію розвитку нового глобального порядку.
У зв'язку з цим Україна має передусім переосмислити власну модель взаємодії з партнерами, зробивши акцент не лише на очікуванні підтримки, але й на активному формуванні бачення власного майбутнього у складі майбутніх безпекових альянсів. Саме через фундаментальні зміни природи війни такі альянси будуть формуватися саме зараз.
Говорячи про суб'єктність нашої держави, варто констатувати, що сформувати такі альянси без України сьогодні неможливо. Ці альянси Україні конче необхідні як для виживання зараз, так і для майбутньої безпеки. Звісно, вони ж стануть і основою майбутнього світопорядку."