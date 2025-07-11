Зеленський: Усе, що зупиняє Росію, потрібно втілювати якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має якнайшвидше реалізовувати все, що здатне зупинити російську агресію.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих - жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що РФ навмисно бʼє по цивільних обʼєктах і життю. Також удари вночі зафіксовано по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині, а зранку - по Одещині.

"Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії", - зазначив Зеленський, маючи на увазі результати Конференції з відновлення України в Римі.

Він наголосив на пріоритетності посилення ППО, розвитку дронів-перехоплювачів і санкційного тиску.

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