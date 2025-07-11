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Новини Обстріли України
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Зеленський: Усе, що зупиняє Росію, потрібно втілювати якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має якнайшвидше реалізовувати все, що здатне зупинити російську агресію.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих - жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що РФ навмисно бʼє по цивільних обʼєктах і життю. Також удари вночі зафіксовано по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині, а зранку - по Одещині.

"Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії", - зазначив Зеленський, маючи на увазі результати Конференції з відновлення України в Римі.

Він наголосив на пріоритетності посилення ППО, розвитку дронів-перехоплювачів і санкційного тиску.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24708) війна в Україні (5200)


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Топ коментарі
+13
Про ракети ні слова...а то ще почнуть згадувати ракетну програму Порошенка...хай вже краще без ракет...
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11.07.2025 12:24 Відповісти
+8
Ти втомився, ти йдеш?
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11.07.2025 12:24 Відповісти
+7
Та неможливо це зробити, бо треба і себе коханого
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11.07.2025 12:27 Відповісти
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Про ракети ні слова...а то ще почнуть згадувати ракетну програму Порошенка...хай вже краще без ракет...
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11.07.2025 12:24 Відповісти
Ти втомився, ти йдеш?
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11.07.2025 12:24 Відповісти
Кротів кацапських почисть в себе в першу чергу.
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11.07.2025 12:25 Відповісти
Та неможливо це зробити, бо треба і себе коханого
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11.07.2025 12:27 Відповісти
На першому місті повинно бути завдання по утилізації півтораметрового дрища, фюрера кацапів *****.
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11.07.2025 12:25 Відповісти
а поки, при найменшій небезпеці атаки києва, зе!гніда швиденько чухне, подалі від україни потужно обговорювати сильні сигнали переможного миру.
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11.07.2025 12:26 Відповісти
Саме перше,нейтралізація агента козиря.
Не будь того,всі розмови марні з боку зе.
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11.07.2025 12:27 Відповісти
" потрібно втілювати якнайшвидше...", це він сам собі завдання через суфльор ставить?
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11.07.2025 12:27 Відповісти
Валерій Залужний:
"Можна впевнено стверджувати, що поряд із проблемою виживання та збереження державності в ********* світовому порядку саме Україна відіграє роль ключового елемента стабільності. Результат нашого протистояння з РФ матиме вирішальний вплив не лише на внутрішню безпеку, а й на траєкторію розвитку нового глобального порядку.

У зв'язку з цим Україна має передусім переосмислити власну модель взаємодії з партнерами, зробивши акцент не лише на очікуванні підтримки, але й на активному формуванні бачення власного майбутнього у складі майбутніх безпекових альянсів. Саме через фундаментальні зміни природи війни такі альянси будуть формуватися саме зараз.

Говорячи про суб'єктність нашої держави, варто констатувати, що сформувати такі альянси без України сьогодні неможливо. Ці альянси Україні конче необхідні як для виживання зараз, так і для майбутньої безпеки. Звісно, вони ж стануть і основою майбутнього світопорядку."
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11.07.2025 12:27 Відповісти
втілюються швидко і успішно лише корупційні схеми, все інше то мільярд дерев
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11.07.2025 12:37 Відповісти
Форесторизація.
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11.07.2025 12:47 Відповісти
а сам - асфальт, барабани, фонтани, яйці по 17
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11.07.2025 12:38 Відповісти
Єх, зараз би соло на раялі під зазвою "Ода чотирижди ухилянту, бо не втік" Да, валодя 7
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11.07.2025 12:49 Відповісти
молодець, гарний тиск, ще тисни, i пожмякай, і погладь,і помацай, і почухай, ти ж наш відреагуватель!
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11.07.2025 12:55 Відповісти
Пи#дюк Зе ти казав "якщо я не зупиню війну - я піду"!!! Час на "вихід" брехлива потвора!!!
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11.07.2025 12:57 Відповісти
На вихід і зразу ж на вхід. До камери.
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11.07.2025 14:07 Відповісти
Ну так втілюй.Чи ти такими заявами відповідальність з себе на когось перекласти збираєшся?
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11.07.2025 12:59 Відповісти
Балістична ракета з 500кг бойовою частиною в заводоуправіння якогось військового підприємства зупинить цей завод на дуже довго., бажано в робочий час, щоб разом з начинкою.
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11.07.2025 13:00 Відповісти
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11.07.2025 13:01 Відповісти
А «Дружбу» зупинити - як швидко?
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11.07.2025 13:03 Відповісти
За тобою вже їдуть! Тікай з міста.
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11.07.2025 15:02 Відповісти
Канкретный пацан.
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11.07.2025 13:06 Відповісти
Для чого поспішати, кацаби ще й до Львова не дійшли
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11.07.2025 13:26 Відповісти
В очі пуйлу не хочеш заглянути ?
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11.07.2025 13:37 Відповісти
Какая, млять, мудрая мысль! аль, что Зеля не нащкрябал её в фейсбуке три ода назад - давно бы победили!!!
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11.07.2025 13:37 Відповісти
Порох зупинив Кацапію. І продовжує навіть попри активний спротив Зе-шобли.
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11.07.2025 14:31 Відповісти
Наш шашличник...
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11.07.2025 14:45 Відповісти
Ну нарешті! Через три з половиною роки прийшло розуміння!
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11.07.2025 15:01 Відповісти
 
 