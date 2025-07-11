Зеленський зустрівся з сенаторами Гремом та Блюменталем, обговорили допомогу Україні та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Під час зустрічі в пріоритеті було обговорення посилення протиповітряної оборони.

"Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі. Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя. Окремо торкнулися законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії та тих, хто надає їй підтримку у війні. Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою", - розповів президент.

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