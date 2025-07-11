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Новини Санкції США проти Росії
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Зеленський зустрівся з сенаторами Гремом та Блюменталем, обговорили допомогу Україні та санкції проти РФ

Зустріч Зеленського та американських сенаторів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Під час зустрічі в пріоритеті було обговорення посилення протиповітряної оборони. 

"Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі. Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя. Окремо торкнулися законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії та тих, хто надає їй підтримку у війні. Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою", - розповів президент.

Читайте: Путін може витратити наступного року на війну проти України 300 млрд дол., - Зеленський

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Президент в костюмі, Зеленський в піжамі 🤡😆😂🤣
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11.07.2025 02:07 Відповісти
 
 