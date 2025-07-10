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Новини Витрати РФ на війну
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Путін може витратити наступного року на війну проти України 300 млрд дол., - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав витрати РФ на війну проти України та закликав до посилення санкційного тиску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Путін може витратити наступного року 300 млрд доларів на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати воєнні розходи. Буде дефіцит", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у рамках міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025) у Римі.

Він також зазначив, що зараз армія РФ налічує 1,2 млн осіб, тоді як Путін прагне збільшити її до 1,5 млн.

"Якщо скласти всі бюджети "русского солдата", то він отримує сьогодні від шести до восьми тисяч доларів США. Уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну", - сказав Зеленський, закликавши партнерів у цьому контексті посилити санкції і примусити у такий спосіб агресора сісти за стіл переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія витратила понад $1 трлн на фінансування повномасштабної війни в Україні за три роки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) росія (66629) санкції (12340)


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Топ коментарі
+11
Зєля, пуйло не будувало дороги. Пуйло не готувалося до шашликів. Воно готувалося до війни.
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10.07.2025 21:15 Відповісти
+8
Надо зібрать коаліцію охочих змусити зеленого дебіла щось робити самому. Зроби балістику, попади нею в коло діаметром 40 км (діаметр Москви), не тількі Путін, а й Трамп більш активно буде миром перейматись. Но ти ж дебіл, щось у когось просити роками, та отримувати собачій хер, ось весь твій план.
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10.07.2025 21:19 Відповісти
+4
Клас, кацапу платити можна, а нам мобілізованим зась, суми явно не спідставні, строків теж немає, два роки тому, що в 2026 році, ви зелені волали, що все Росії кінець, її економіка не витримає, а зась, тут вже виявляється, що 300 млрд. доларів вона потратить, це вже, ракет на 2-3 запуски, а потім виявляється більше 1500.
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10.07.2025 21:17 Відповісти
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BBC

Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну, пише New York Times.

Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці, розповіли виданню дві близькі до Кремля людини.

За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.
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10.07.2025 21:13 Відповісти
це вже було - через три дні Київ впаде.
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10.07.2025 21:17 Відповісти
"Pосійська армія не зменшується, незважаючи на величезний об'єм втрат. За рахунок виплат, додаткових бонусів і компенсацій для супербідного й обмеженого населення набирають трохи більше, аніж втрачають. Без проведення додаткової мобілізації. Це важливий фактор.

Y нас статистика від'ємна: ми втрачаємо більше, ніж залучаємо. Під втрачаємо не маємо на увазі безповоротні втрати. Це і звільнення, це і поранення, хвороби і ряд інших причин, які є, де люди не вмирають, але звільняються з армії."
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10.07.2025 21:22 Відповісти
The Economist: потери российской армии во время её текущего летнего наступления выше, чем даже в битвах за Бахмут и Авдеевку. С 1 мая Россия потеряла приблизительно 31 тысячу человек убитыми - за два месяца. Это абсолютный рекорд этой войны.
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10.07.2025 22:08 Відповісти
Зєля, пуйло не будувало дороги. Пуйло не готувалося до шашликів. Воно готувалося до війни.
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10.07.2025 21:15 Відповісти
ви хочете щоб поранені вмирали через трясцю на вибоях?
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10.07.2025 21:18 Відповісти
Рускій, ти краще видали те, що написав. Ну, щоб з тебе не ржали.
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10.07.2025 21:21 Відповісти
поради своїй дупі давай - коли срати а коли пердіти.
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10.07.2025 21:24 Відповісти
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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10.07.2025 21:31 Відповісти
А чого на узбережжях українських річок насрато й навалено кучі сміття?
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10.07.2025 21:34 Відповісти
це ти там сереш?
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10.07.2025 21:36 Відповісти
Не знав що поранених возять від Ужгорода до Дніпра і від Житомира до Одеси
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10.07.2025 21:23 Відповісти
по цим маршрутам возять БК, ТИ ХОЧЕШ ЩОБ ТАМ ПРОБКИ БУЛИ?
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10.07.2025 21:26 Відповісти
Ну ідіот,що з тебе візмеш.
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10.07.2025 21:23 Відповісти
Тобі дійсно взяти нічого, бо в мене лайна путінського яке ти жереш, немає.
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10.07.2025 21:28 Відповісти
Твій рівень інтелекту мені було зрозуміло ще з твого першого коменту,підбери слюні і закрий свій спермоприймач.Чим ще здивуєш?
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10.07.2025 21:42 Відповісти
а який в мене рівень ?
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10.07.2025 21:45 Відповісти
Не здивував,а підтвердив😁
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10.07.2025 21:48 Відповісти
Підтвердив що ти тупіший за кацапа
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10.07.2025 21:49 Відповісти
Це вся галіматья, що подлоляк вам у темники повписував, чи ще що є?
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10.07.2025 21:40 Відповісти
#какаяразніца?
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10.07.2025 21:42 Відповісти
сучкиня, тобі смерть пораненого захисника від трясучки на вибоях =- галіматья? Я тебе вірно зрозумів?
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10.07.2025 21:43 Відповісти
Ти ще дуже погано вмієш читати і розуміти прочитане українською.
Ще раз- галіматья, це то, що вписує вам у темники подлоляк, щоб фермерські виправдовували розкрадання коштів на оборону, через фіктивні підряди на " ремонт доріг" у прифронтових районах
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10.07.2025 21:47 Відповісти
в тебе якась шизоідна фантазія, мабуть ти вкохалася в Подоляку. повторюю для особливо розвинутих - ти хочеш щоб герої вмирали від трясця дорожних вибоїв?
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10.07.2025 21:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=48hzrJQzQlA
сплили скандальні факти про Зеленського
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10.07.2025 22:05 Відповісти
якщо на постійній основі 24/7 наносити удари по мацквабаду та підберу, то ***** буде змушений тратити великі гроші на ППО, а це зменшить навантаження на фронт
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10.07.2025 21:16 Відповісти
Клас, кацапу платити можна, а нам мобілізованим зась, суми явно не спідставні, строків теж немає, два роки тому, що в 2026 році, ви зелені волали, що все Росії кінець, її економіка не витримає, а зась, тут вже виявляється, що 300 млрд. доларів вона потратить, це вже, ракет на 2-3 запуски, а потім виявляється більше 1500.
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10.07.2025 21:17 Відповісти
а при чому тут зелені?це гавкання Абдристовича
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10.07.2025 21:20 Відповісти
Ще раз підтвердив що ти ідіот.
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10.07.2025 21:25 Відповісти
ти все одно дурніший на порядок.
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10.07.2025 21:29 Відповісти
Розслабся,я не сперичаюсь з дурнями,бо я не зможу довести що ти дурень,а те що ти дурень ти мені довести зможеш.
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10.07.2025 21:47 Відповісти
так тиж все одно дурніший на порядок - бо написав купу каментів мені, і скиглиш що "не сперечаєшся".
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10.07.2025 21:56 Відповісти
А Люся, ким тоді був?
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10.07.2025 21:47 Відповісти
сопідаром Гуйла
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10.07.2025 21:54 Відповісти
А, не радником Найвеличнішого?
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10.07.2025 22:21 Відповісти
Нігуя собі - в цьому році експерт казав - 160 млд - це шо санкції на них так "благотворно" повліяють? - піздєц
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10.07.2025 21:17 Відповісти
а зеля в Римі устами Єрамкошмигаля заявив, що їм на розкрадання від інвесторів треба ОДИН ТРИЛЬЙОН!!!
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10.07.2025 21:35 Відповісти
Шмигаль же відмінив призначення контролю за розкраданням в особі конкурсно вибраного керівника БЕБ - то чому б й ні ...
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10.07.2025 21:37 Відповісти
Ай, дрібниці)...
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10.07.2025 21:47 Відповісти
Надо зібрать коаліцію охочих змусити зеленого дебіла щось робити самому. Зроби балістику, попади нею в коло діаметром 40 км (діаметр Москви), не тількі Путін, а й Трамп більш активно буде миром перейматись. Но ти ж дебіл, щось у когось просити роками, та отримувати собачій хер, ось весь твій план.
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10.07.2025 21:19 Відповісти
а чого ти балістику не зробиш? Такий же зайвохромосомний?
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10.07.2025 21:21 Відповісти
Як він може у своїх господарів стріляти? Ви в своему розумі?
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10.07.2025 21:59 Відповісти
5-6 ефективних менеджерів пиз...ть більше
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10.07.2025 21:19 Відповісти
А от ЗЄля і його шобло можуть легко спиз@ити 300 млрд доларів в українців.
Якщо Янєлох знав що Пуйло неинападе в 2022 році, бо «наша розвідка краще за інші знає», то як він знає скільки плєшивий потратить на війну?
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10.07.2025 21:21 Відповісти
А в путіна є такі гроші? в цьому році воєний бюджет росії складає 145 мільярдів доларів і загальний бюджет близько 500 мільярдів доларі майже третина йде на війну, що б його збільшити в два рази треба заморозити майже всі бюджетні виплати ,ну якщо щось говориш хоч уникай у цифри ,а то мільярд дерев посадити ,зробим 3 тисячі балістичних ракет ,виготовим 7 мільйонів дронів.
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10.07.2025 21:41 Відповісти
та звісно що це все черговий звіздьож від бубачки, зараз у кацапів військовий бюджет 20 триліонів фублів(за словами Мілова) за відкритими та закритими статтями.
далі він буде тільки зменшуватись бо уже реально немає звідки брати гроші через низькі ціни на жижу та рецесію в економіці та пустий фонд у який ***** скирдував бакси за жирних років.
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10.07.2025 21:59 Відповісти
Не через діяльність-бездіяльність теперішньої влади, а тому, що путін може витратити наступного року на війну проти України 300 млрд дол...
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10.07.2025 21:47 Відповісти
не може.
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10.07.2025 22:01 Відповісти
Путін все може - може могти і може немогти.
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10.07.2025 22:02 Відповісти
не може, щоб вбухати 300 мрд на війну потрібно буде урізати витрати на інші статті видатків.
але і 150-200 це величезна сума.
мінімум у 3 рази вища за наші витрати.
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10.07.2025 22:09 Відповісти
А шо це в нас тут такє?!
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10.07.2025 21:51 Відповісти
Воно то так, а наш Сонцесяйний думає скільки він має вкрасти в 2025
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10.07.2025 21:57 Відповісти
всі пишуть що Європа та США заморозили 300 млрд доларів російських активів за кордоном

і мало хто пише що росія конфіскувала 50 млрд доларів майна іноземних компаній що залишили росію
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10.07.2025 21:58 Відповісти
кусок ЗЕбіла визнав що у 26 війна не закінчиться?
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10.07.2025 22:09 Відповісти
Зеленський з 2019 року витратив на асфальт до 500 мільярдів гривень, закуповуючи дорожний бітум в Білорусі і Засрашці. А сьогодні став таким розумним, думає що ми забулися, як він готувався до захисту українців?
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10.07.2025 22:56 Відповісти
 
 