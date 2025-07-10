Путін може витратити наступного року на війну проти України 300 млрд дол., - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав витрати РФ на війну проти України та закликав до посилення санкційного тиску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Путін може витратити наступного року 300 млрд доларів на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати воєнні розходи. Буде дефіцит", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у рамках міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025) у Римі.

Він також зазначив, що зараз армія РФ налічує 1,2 млн осіб, тоді як Путін прагне збільшити її до 1,5 млн.

"Якщо скласти всі бюджети "русского солдата", то він отримує сьогодні від шести до восьми тисяч доларів США. Уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну", - сказав Зеленський, закликавши партнерів у цьому контексті посилити санкції і примусити у такий спосіб агресора сісти за стіл переговорів.

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