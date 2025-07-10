Путін може витратити наступного року на війну проти України 300 млрд дол., - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав витрати РФ на війну проти України та закликав до посилення санкційного тиску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вважаємо, що Путін може витратити наступного року 300 млрд доларів на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати воєнні розходи. Буде дефіцит", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у рамках міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025) у Римі.
Він також зазначив, що зараз армія РФ налічує 1,2 млн осіб, тоді як Путін прагне збільшити її до 1,5 млн.
"Якщо скласти всі бюджети "русского солдата", то він отримує сьогодні від шести до восьми тисяч доларів США. Уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну", - сказав Зеленський, закликавши партнерів у цьому контексті посилити санкції і примусити у такий спосіб агресора сісти за стіл переговорів.
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Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну, пише New York Times.
Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці, розповіли виданню дві близькі до Кремля людини.
За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.
Y нас статистика від'ємна: ми втрачаємо більше, ніж залучаємо. Під втрачаємо не маємо на увазі безповоротні втрати. Це і звільнення, це і поранення, хвороби і ряд інших причин, які є, де люди не вмирають, але звільняються з армії."
- А *****?!
Ще раз- галіматья, це то, що вписує вам у темники подлоляк, щоб фермерські виправдовували розкрадання коштів на оборону, через фіктивні підряди на " ремонт доріг" у прифронтових районах
сплили скандальні факти про Зеленського
Якщо Янєлох знав що Пуйло неинападе в 2022 році, бо «наша розвідка краще за інші знає», то як він знає скільки плєшивий потратить на війну?
далі він буде тільки зменшуватись бо уже реально немає звідки брати гроші через низькі ціни на жижу та рецесію в економіці та пустий фонд у який ***** скирдував бакси за жирних років.
але і 150-200 це величезна сума.
мінімум у 3 рази вища за наші витрати.
і мало хто пише що росія конфіскувала 50 млрд доларів майна іноземних компаній що залишили росію