Путин может потратить в следующем году на войну против Украины 300 млрд дол., - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал расходы РФ на войну против Украины и призвал к усилению санкционного давления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что Путин может потратить в следующем году 300 млрд долларов на войну. Санкции остановят его возможности так финансировать военные расходы. Будет дефицит", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в рамках международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме.

Он также отметил, что сейчас армия РФ насчитывает 1,2 млн человек, тогда как Путин стремится увеличить ее до 1,5 млн.

"Если сложить все бюджеты "российского солдата", то он получает сегодня от шести до восьми тысяч долларов США. Представьте себе, сколько платит Россия за эту войну", - сказал Зеленский, призвав партнеров в этом контексте усилить санкции и заставить таким образом агрессора сесть за стол переговоров.

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