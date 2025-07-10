Путин может потратить в следующем году на войну против Украины 300 млрд дол., - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал расходы РФ на войну против Украины и призвал к усилению санкционного давления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем, что Путин может потратить в следующем году 300 млрд долларов на войну. Санкции остановят его возможности так финансировать военные расходы. Будет дефицит", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в рамках международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме.
Он также отметил, что сейчас армия РФ насчитывает 1,2 млн человек, тогда как Путин стремится увеличить ее до 1,5 млн.
"Если сложить все бюджеты "российского солдата", то он получает сегодня от шести до восьми тысяч долларов США. Представьте себе, сколько платит Россия за эту войну", - сказал Зеленский, призвав партнеров в этом контексте усилить санкции и заставить таким образом агрессора сесть за стол переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну, пише New York Times.
Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці, розповіли виданню дві близькі до Кремля людини.
За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.
Y нас статистика від'ємна: ми втрачаємо більше, ніж залучаємо. Під втрачаємо не маємо на увазі безповоротні втрати. Це і звільнення, це і поранення, хвороби і ряд інших причин, які є, де люди не вмирають, але звільняються з армії."
- А *****?!
Ще раз- галіматья, це то, що вписує вам у темники подлоляк, щоб фермерські виправдовували розкрадання коштів на оборону, через фіктивні підряди на " ремонт доріг" у прифронтових районах
сплили скандальні факти про Зеленського
Якщо Янєлох знав що Пуйло неинападе в 2022 році, бо «наша розвідка краще за інші знає», то як він знає скільки плєшивий потратить на війну?
далі він буде тільки зменшуватись бо уже реально немає звідки брати гроші через низькі ціни на жижу та рецесію в економіці та пустий фонд у який ***** скирдував бакси за жирних років.
але і 150-200 це величезна сума.
мінімум у 3 рази вища за наші витрати.
і мало хто пише що росія конфіскувала 50 млрд доларів майна іноземних компаній що залишили росію