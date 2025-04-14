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Новини Витрати РФ на війну
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Росія витратила понад $1 трлн на фінансування повномасштабної війни в Україні за три роки, - Зеленський

Зеленський розповів скільки коштів витратила РФ на війну

Російська Федерація з 24 лютого 2022 року витратила $1 трлн на введення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

"Три країни (Іран, Північна Корея та Кита, - ред.) вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив $1 трлн за три роки війни, понад $1 трлн на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що наразі всі російські заводи працюють на 100%.

"Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі в світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона буде продовжуватися", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також наголосив, що в цей момент війни РФ проти України - на кону безпека всього світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна загалом отримала близько $100 мільярдів допомоги від США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) росія (65129) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+12
Головне, щоб один "помірно успішний комік" не втрачав по сім міль'ярдів щомісячно.
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14.04.2025 12:27
+9
Ми що повинні переживати за ху....лостан, або скинутися на допомогу. Навіщо воно нам
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14.04.2025 12:15
+9
А краще розкажи скільки вкрав разом зі своїми посіпаками ...
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14.04.2025 12:39
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І шо тобі з того?
І нам.
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14.04.2025 12:13 Відповісти
Ми що повинні переживати за ху....лостан, або скинутися на допомогу. Навіщо воно нам
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14.04.2025 12:15 Відповісти
небритому незроміло кому аби що ляпнути,що не забували про нього,бо скоро вибори
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14.04.2025 12:20 Відповісти
Хто сказав , що скоро вибори ?
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14.04.2025 14:22 Відповісти
І трошки пралок на іскандери
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14.04.2025 12:24 Відповісти
Головне, щоб один "помірно успішний комік" не втрачав по сім міль'ярдів щомісячно.
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14.04.2025 12:27 Відповісти
В ×уйла є гроші тому, що ти, Віслюче, не дозволяєш бомбити кацапські НПЗ і НПС.
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14.04.2025 12:30 Відповісти
... Віслюк не одинокий. Ще є 73 % коториє хотят поржать.
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14.04.2025 12:33 Відповісти
Ти не заї...ався три роки за 73 відсотки висери робить? По перше, 73 відсотки, з тих хто проголосував за клоуна, а це далеко не 100 відсотків виборців, з них більшість проти Порошенка, що не виконав те, що обіцяв, коли був президентом. По друге, з цих 73 відсотків багато виїхавших за кордон, багато загинуло, а багато воює, і своєю кров'ю змиває своє недолуге голосування! Досить вже обсирати українців! Особисто я віддав голос за Гриценка і його партію, у другому турі зіпсував бюлетні.кажу це, щоб ти не волав, що я прихильник зеленської плісняви!
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14.04.2025 12:46 Відповісти
За Гриценка?!
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14.04.2025 13:00 Відповісти
А що тебе смішить? Дай посилання, що він особисто замішаний в корупційних скандалах, або випадки зради, чи праці на кацапів! Перднув-відповідай! 🤬
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14.04.2025 13:11 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/policy/odyn-iz-nayhirshym-ministriv-viyskovi-eksperty-rozkrytykuvaly-hrytsen/
Читай про свого кумира.
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14.04.2025 20:08 Відповісти
Дивлячись на дату твоєї реєстрації на форумі, подоляк активізував своїх ботів перед майбутніми виборами!
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14.04.2025 13:13 Відповісти
Я тут з 2014 року. Просто невдало ольгінців та ухилянтів поганяв.
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14.04.2025 18:42 Відповісти
Мудрий президент безкінечної війни!!!!
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14.04.2025 12:37 Відповісти
А краще розкажи скільки вкрав разом зі своїми посіпаками ...
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14.04.2025 12:39 Відповісти
спонсорів путінської війни предостатньо, бажаючих купити дешевий російський газ і нафту вистачає, навіть країни ЄС не можуть відмовитися ще досі. Що хотіти від інших бідніших? путін саме на це і розраховував, коли починав війну, успішно протестував реакцію міжнародної спільноти на агресію в 2014р, підготувався і попер по повній в 2022. Що ж він не прорахувався у своїх розрахунках. Лише трохи українців стали поперек горла *****, не всі, далеко не всі.
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14.04.2025 12:46 Відповісти
Про що мржна говорити , якщо транзит кацапської нафти , через Україну , й досі не припинився ?
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14.04.2025 14:25 Відповісти
Россия потратила более $1 трлн на финансирование полномасштабной войны в Украине за три года, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3546663
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А за три роки війни скільки вкрали зелені покидьки?
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14.04.2025 13:01 Відповісти
Сказал автор фразы - "русские тоже люди они не нападут".
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14.04.2025 13:20 Відповісти
За такі гроші могли просто викупити всю нерухомість на лівобережжі і провести "референдум"
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14.04.2025 13:35 Відповісти
А ты смародерил сколько?
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14.04.2025 13:42 Відповісти
Верховній Гниді не дає спокій бабло
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14.04.2025 14:19 Відповісти
 
 