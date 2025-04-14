Росія витратила понад $1 трлн на фінансування повномасштабної війни в Україні за три роки, - Зеленський
Російська Федерація з 24 лютого 2022 року витратила $1 трлн на введення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.
"Три країни (Іран, Північна Корея та Кита, - ред.) вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив $1 трлн за три роки війни, понад $1 трлн на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що наразі всі російські заводи працюють на 100%.
"Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі в світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона буде продовжуватися", – додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський також наголосив, що в цей момент війни РФ проти України - на кону безпека всього світу.
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А за три роки війни скільки вкрали зелені покидьки?