УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4823 відвідувача онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
1 755 9

Україна загалом отримала близько $100 мільярдів допомоги від США, - Зеленський

Зеленський про заморожені активи РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати надали Україні близько 100 мільярдів доларів допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS news, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали реально близько 100 мільярдів доларів допомоги від США. Якісь гроші йшли на транспортування тієї чи іншої техніки, і це отримували американські компанії, компанії-перевізники", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ударами по Україні Путін випробовує терпіння Трампа, - Sky News

За словами глави держави, значна частина коштів, виділених США, залишилася в Європі, фінансуючи діяльність місцевих офісів та програм. Безпосередньо до України, за оцінкою президента, надійшло приблизно 65-67 мільярдів доларів, які були спрямовані на зброю та фінансову підтримку.

Зеленський зазначив, що на підтримку державного бюджету України США надали близько 35 мільярдів доларів.

"Ми завжди вважали, що це наша спільна боротьба, що Україна захищає наші спільні цінності, і ми захищаємо всю Європу", - додав президент.

Він також підкреслив, що Європа надала Україні приблизно стільки ж фінансової допомоги, як і США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не говорив в інтерв’ю про 100 тис. загиблих українських військових. Цифру озвучило CBS News у закадровому тексті, - Никифоров (уточнено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) допомога (8341) США (22778) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер Трамп каже - ніяк не можу зустрітись зі своїми грошима
показати весь коментар
14.04.2025 11:53 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 11:53 Відповісти
Краще розкажи скільки грошей було вкрадено владою?
показати весь коментар
14.04.2025 11:55 Відповісти
реально близько 100 мільярдів

як можуть стояти, реально та близько поруч?
реально, це скільки? чи, хто рахує ті копійки? на десять поколінь, зеленим мародерам вистачить?
показати весь коментар
14.04.2025 11:59 Відповісти
А не 350? Сейчас Срамп услышит это и опять взбесится.
показати весь коментар
14.04.2025 12:03 Відповісти
А скільки вкрадено було? Як би опа не вставляла палки у військове керівництво то війна би за максимум два роки в закінчилася би.
показати весь коментар
14.04.2025 12:08 Відповісти
Судячи з твоїх очікувань і заяв тромба - десь 200-400 млрд.
показати весь коментар
14.04.2025 12:14 Відповісти
Ну з такими експертами та вояками - навіть за рік! Що там та росія...
показати весь коментар
14.04.2025 12:25 Відповісти
Так, опять, все последние новости от нашего президента в духе - Зе наносит ответный удар... посмотрим что Трамп на это выкинет
показати весь коментар
14.04.2025 12:27 Відповісти
 
 