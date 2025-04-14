Україна загалом отримала близько $100 мільярдів допомоги від США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати надали Україні близько 100 мільярдів доларів допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS news, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми отримали реально близько 100 мільярдів доларів допомоги від США. Якісь гроші йшли на транспортування тієї чи іншої техніки, і це отримували американські компанії, компанії-перевізники", - пояснив він.
За словами глави держави, значна частина коштів, виділених США, залишилася в Європі, фінансуючи діяльність місцевих офісів та програм. Безпосередньо до України, за оцінкою президента, надійшло приблизно 65-67 мільярдів доларів, які були спрямовані на зброю та фінансову підтримку.
Зеленський зазначив, що на підтримку державного бюджету України США надали близько 35 мільярдів доларів.
"Ми завжди вважали, що це наша спільна боротьба, що Україна захищає наші спільні цінності, і ми захищаємо всю Європу", - додав президент.
Він також підкреслив, що Європа надала Україні приблизно стільки ж фінансової допомоги, як і США.
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як можуть стояти, реально та близько поруч?
реально, це скільки? чи, хто рахує ті копійки? на десять поколінь, зеленим мародерам вистачить?