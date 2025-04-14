УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4823 відвідувача онлайн
Новини Втрати України
12 304 85

Зеленський не говорив в інтерв’ю про 100 тис. загиблих українських військових. Цифру озвучило CBS News у закадровому тексті, - Никифоров (уточнено)

Втрати України у війні

Україна платить найвищу ціну у війні з РФ. Це наші людські втрати. 

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ

"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних жителів і до 100 000 українських військових", - йшлося у публікації видання.

"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 186 українських митців та 102 медійники загинули внаслідок бойових дій, - Мінкульт

Як пише Ліга, згодом прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам зазначив, що програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю із президентом Зеленським, де закадровим текстом мовиться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.

"1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 - українських військових", - йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами президента.

Джерело відповідної інформації у сюжеті не вказується.

Никифоров прокоментував українським медіа, що Зеленський в інтерв’ю такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали у закадровому тексті.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) втрати (4395) Сергій Никифоров (160) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
показати весь коментар
14.04.2025 08:50
+44
Ще півроку тому, клоун казав про 34 тис військових
показати весь коментар
14.04.2025 08:50
+37
Спочатку народ вибирає клоуна президентом, а потім клоун розповідає про ціну їхнього вибору.
показати весь коментар
14.04.2025 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще півроку тому, клоун казав про 34 тис військових
показати весь коментар
14.04.2025 08:50 Відповісти
з язика зняв..
показати весь коментар
14.04.2025 09:01 Відповісти
та він не памʼятає, що 5 хвилин тому казав, про які пів-року мова.
показати весь коментар
14.04.2025 10:51 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 08:50 Відповісти
правда все ближче
показати весь коментар
14.04.2025 08:52 Відповісти
Для тих хто хоче правди, досить математики і статистики.
1 обороняючий до 4-5 атакуючих
показати весь коментар
14.04.2025 08:54 Відповісти
На Курщині і Брянщині не обороняються, а наступають. До цього ще додати мясні штурми замінованих посадок. Тому тут не проходить 1 до 4-5. Якщо брати офіційну статистику, то кацапів вже близько мільйона, то получається вже десь не менше 200 тисяч.
показати весь коментар
14.04.2025 09:00 Відповісти
Получається те що в тебе з клоуном з математикою хєрово
показати весь коментар
14.04.2025 09:17 Відповісти
Ніякого обґрунтованого військовою наукою співвідношення втрат в наступі і обороні немає. Це міф. Є співвідношення необхідної переваги для наступу - мінімум 3:1. Напевно через це плутанина. Було б співвідношення втрат 3:1, Гітлер втратив би армію ще в 1939-41.
показати весь коментар
14.04.2025 09:18 Відповісти
Насправді, твердження, що "не існує співвідношення втрат в наступі та обороні - це міф", вводить в оману. У військовій науці відомо, що втрати в наступі, як правило, вищі, ніж в обороні. Хоча багато що залежить від умов - місцевості, техніки, морального стану військ - тенденція зберігається історично.

Співвідношення 3:1 стосується не втрат, а необхідної чисельної переваги для прориву укріпленої оборони. Це практичне правило, підтверджене багатьма війнами XX століття. Спроба пов'язати його зі "співвідношенням втрат" та стверджувати, що "Гітлер би втратив армію 1939-41", є некоректним перекрученням. На той час німці мали технологічну перевагу, а їх супротивники не були готові до блицкригу, тож втрати Німеччини були відносно низькими, але це не говорить про принципи наступу та оборони.

Попри механізацію і високу технологію, наступ залишається більш затратним за втратами, особливо в умовах щільної оборони та міської забудови. Приклади останніх років це підтверджують.

Отже, співвідношення втрат - це реальність, а правило 3:1 - про чисельну перевагу, а не про втрати. Плутати ці поняття - значить створювати зайву плутанину.
показати весь коментар
14.04.2025 10:08 Відповісти
Ratmir Приклади останніх років це підтверджують.
Які?
показати весь коментар
14.04.2025 10:16 Відповісти
Ну ось, будь ласка:

Твердження про те, що "не існує співвідношення втрат у наступі та обороні" - це або незнання основ, або свідома маніпуляція. Військова наука давно встановила: у наступі втрати, як правило, вищі, ніж в обороні. Це не догма, а стійка закономірність, підтверджена безліччю конфліктів. Так, багато залежить від підготовки, техніки, рельєфу, моралі та інших факторів, але тренд один: наступати завжди дорожче, ніж тримати оборону.

Що стосується співвідношення 3:1 - це не про втрати, а про необхідну чисельну перевагу для успішного прориву укріпленої позиції. Це практичне правило, перевірене часом. Намагатися звести його до втрат і на цій підставі стверджувати, що "інакше Гітлер би втратив армію вже в 1939-41", - м'яко кажучи, логічна підміна. Перемоги Вермахту в перші роки війни пояснювалися не чарівним співвідношенням втрат, а технічною та тактичною перевагою, а також слабкою готовністю противників.

******* конфлікти лише підтверджують цей принцип. Взяти хоча б війну в Україні: під час штурму Бахмута та Авдіївки російська армія зазнавала значно більших втрат, ніж українці, які оборонялися. При цьому, коли Україна сама пішла в контрнаступ влітку 2023, картина перевернулася - і вже українські війська опинилися під вогнем ешелонованої оборони, мінних полів і дронів. Аналогічна ситуація була в Сирії, Карабасі, та й майже в будь-якому ********* конфлікті. Дрони, супутники і високоточна зброя змінили тактику, але не скасували фундаментального принципу: об'єкт, що рухається, більш вразливий, ніж укріплений.
показати весь коментар
14.04.2025 10:33 Відповісти
Ось ще тобi приклади: Міф про те, що немає різниці у втратах між наступом і обороною, розбивається об реальність. Приклади останніх років - Україна, Сирія, Карабах - чітко показують: наступаючий завжди втрачає більше, особливо якщо оборона добре організована. Бахмут, Авдіївка - втрати штурмуючих були колосальні. Навіть в епоху дронів і супутників фізику бою ніхто не відміняв - той, хто рухається, завжди вразливіший за того, хто окопався.
показати весь коментар
14.04.2025 10:41 Відповісти
Карабах - втрати обох сторін приблизно рівні. Сирія - останній наступ протурецьких сил, які швидко захопили всю країну. Навряд чи вони втратили більше, ніж ті, що оборонялися. По Україні, Бахмуту, Авдіївки об'єктивних даних немає.
показати весь коментар
14.04.2025 11:24 Відповісти
Дотатньо слів керманичів. За сводками ГШ ЗСУ за добу гине 1200-1900 ворожих вояків в середньому 1550 за добу і 46500 на місяць). Недавно Сирський дав інтерв"ю де зазначив, що мобілізація в 2024 була на рівні 30000 в місяць і така ж залишиться в 2025. Робим чорнові підрахунки. ******* самі.
показати весь коментар
14.04.2025 09:17 Відповісти
Це загальні втрати з легкораненими, загиблих десь 200-300 вдень
показати весь коментар
14.04.2025 09:26 Відповісти
Хто їх там рахує тим паче вони знаходяться на території захопленої ворогом.
показати весь коментар
14.04.2025 09:43 Відповісти
Страшна ціна! - Слава Героям! - вічна пам"ять всім полеглим
показати весь коментар
14.04.2025 08:53 Відповісти
Героям Слава !

вони загинули тому, що їхні сусіди-ухилянти вибрали Клоуна-дезертира

.
показати весь коментар
14.04.2025 11:14 Відповісти
Ми віддали всі наші гроші - це хіт)
показати весь коментар
14.04.2025 08:53 Відповісти
Ця кількість загиблих громадян України "по Зеленському"розрахована й надалі на "мудрий нарід"...
показати весь коментар
14.04.2025 08:53 Відповісти
Ця загальна цифра про всю украну, чи про донецьку обл????
показати весь коментар
14.04.2025 08:54 Відповісти
Патріоти воюють, нормальні на службі,
а що роблять уйобки???
а шукають граматичні помилки.
я ріс при союзі і буквар скурив
тобі яке діло до моїх помилок???
показати весь коментар
14.04.2025 09:56 Відповісти
на відміну від вас , я свою Абетку при союзі вчив , а не курив . І навіть це вас не виправдовує коли ви пишете назву країни з маленької літери , за помилки я промовчу .
показати весь коментар
14.04.2025 10:09 Відповісти
На відміну ,від Вас, з великої, грамотєй!!! якби ти знав як воно, то дурних зауважень не булоб бо я набираю текст пультом на максимумнет
зараз строчив тобі 9 хв
і заглом, ти в цензорі щоб що?
по темі чи когось обісрати???
показати весь коментар
14.04.2025 10:28 Відповісти
Спочатку народ вибирає клоуна президентом, а потім клоун розповідає про ціну їхнього вибору.
показати весь коментар
14.04.2025 08:57 Відповісти
і орда тут ні до чого . І до 19 року хлопці та люди не гинули .
показати весь коментар
14.04.2025 09:01 Відповісти
вибір 2019 став додатковим важелем для повномаштабного нападу, бо какая разніца - сойдьомся посрєдінє - я вам нічєго нє должєн - хужє нє будєт... і так продовжувати можна довго
показати весь коментар
14.04.2025 09:26 Відповісти
За обставин зміцнення війська, розвитока оборонної промисловості,а не скорочення витрат на армію,скорочення штату ЗСУ,закриття програм по розробці далекобійних ракет,відводу військ з займаних раніш позицій,розмінування окремих ділянок теріторії,акваторії Маріуполя,переведення грошей з антіковідного фонду,міністерства оборони на будівництво доріг( велике крадівництво),заборона контр снайперських груп,та аеророзвідки,і багато іншого,що могло зберегти життя Українців,та перешкодити просуванню сросіяк в глиб України,а можливо і відмовитись від вторгнення.
показати весь коментар
14.04.2025 10:16 Відповісти
ну так, повнмаштабна мабуть почалася через те що освітянам у нас пообіцяли по 4000 доларів у місяць зарплати, от вони і прийшли до нас щоб вчити як жити. Ну ще і скумбрія у нас дешева, як виявилося))) А ще головнокомандувачем може бути любий скороморх...
показати весь коментар
14.04.2025 10:41 Відповісти
Тобто ти вважаєш розумним вибір 2019.
показати весь коментар
14.04.2025 11:26 Відповісти
13 тисяч я так розумію на підконтрольних територіях, бо в одному Маріуполі росіяни вбили в кілька разів більше.
показати весь коментар
14.04.2025 08:59 Відповісти
все верно на подконтрольных и деоккупированных. Так как подсчитать тотже Мариуполь нету возможности без деоккупации
показати весь коментар
14.04.2025 09:02 Відповісти
І після деокупації вже не вдасться. Руїни будинків кацапня вивозила разом з тілами.
показати весь коментар
14.04.2025 09:26 Відповісти
Ми платимо, це хто? А скільки вава заробив на цьому?
показати весь коментар
14.04.2025 09:01 Відповісти
Українці не розводьте москальське ІПСо, Вова не може брехати.
показати весь коментар
14.04.2025 09:02 Відповісти
Я як же в Маріуполі більше 100000 , чи ета другоє.
показати весь коментар
14.04.2025 09:03 Відповісти
Та не було там таких жертв скоріш за все, перевірити ж не можна
показати весь коментар
14.04.2025 09:05 Відповісти
Навіть в Другу Світову, коли бомбили німецькі мільйонники в яких часто виникали вогняні смерчі не було таких жертв, які ви приписуєте Маріуполю
показати весь коментар
14.04.2025 09:30 Відповісти
так, це страшна ціна !!! і ти потвора🤡 зеленський , у цьому винуват , разом з ху* лом !!! 23 % українців ніколи не забудуть твої слова у 20р. "якшо ви мене скинете, то будеть война , путін нападьот " шоб ти тварюко передоз упіймав ,як можно скоріше !!! ніхто з нас не забуде твоє , війни не буде ,мижебратья , там тоже люді , нужно просто перестать стрелятб !!! ти ще будеш відповідати , не тільки перед українцчми, а і перед Богом!!! Зі своєю шоблою !!!
показати весь коментар
14.04.2025 09:08 Відповісти
Перед Богом то таке,відповідать потрібно при життю щоб мучилось.
показати весь коментар
14.04.2025 09:19 Відповісти
Навряд чи 100 тисяч військових і 30 тис цивільних.
Цифри на жаль дуже занижені.
показати весь коментар
14.04.2025 09:25 Відповісти
Воно ще не порахувало небойові втрати..це померлі військові - від ускладнень після поранень, цивільні - які померли від інфарктів, інсультів через постійний стрес, або неотримали вчасно допомогу..
показати весь коментар
14.04.2025 11:12 Відповісти
Так прокуратура ж сказала, що в одному Маріуполі загинуло близько 130 тис люде. Чи це не рахується?
показати весь коментар
14.04.2025 09:26 Відповісти
Спочатку було 25, потім 70-80, тоді вже 100, а тепер 130, пройде ще півроку і буде 200
показати весь коментар
14.04.2025 09:32 Відповісти
А ти ***** з Франції нарахував 100 тисяч загиблих маріупольців? Може ще маєш поіменний список всіх жертв? Ніхто з нас навіть близько не знає точної цифри загиблих там, але те, що цифра в 100 тисяч завищена в багато разів це очевидно всім притомним людям
показати весь коментар
14.04.2025 10:03 Відповісти
ту інфу викладали віповідальні особи медицини, яких, як і омбудсмена Денісову, за те що вона висвітлювала злочини кацапів - а оманським гнидам це недовподоби.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61644136 Денісову звільнили з посади омбудсмена. За що і чи це законно
А обурило мене те що гнусавий зі своєю шоблою покриває злочини кацапів.

пишу віповідь не тобі, а для людей
показати весь коментар
14.04.2025 10:36 Відповісти
Офіційно визнаних, загиблих військових, не менше ста тисяч, але є неврахована кількість військових які пропали без вісти. Хрін зна скільки загинуло цивільних.
показати весь коментар
14.04.2025 09:36 Відповісти
Взагалі-то відома, пропало без вісті більше 50 тисяч чоловік, статистика, щоправда, більш ніж піврічної давнини, більшість з пропалих віськові, але багато також і цивільних. Звичайно, подавати без них статистику про загиблих некоректно.
показати весь коментар
14.04.2025 09:55 Відповісти
Весь час росіяни гинули 7 к одному. Ніхто навіть слухати не бажав що може бути 1/1.
показати весь коментар
14.04.2025 09:42 Відповісти
В банзай-атаці так і є.
Але після її відбиття починають працювати русняві артилерія, КАБи, дрони.
І рахунок вирівнюється.
показати весь коментар
14.04.2025 10:28 Відповісти
Про гроші не забув згадати...
показати весь коментар
14.04.2025 10:04 Відповісти
Так ты же, 5 февраля сказал что 45 тыс. А уже 100. И даже тут голова солёва наврала
показати весь коментар
14.04.2025 10:06 Відповісти
Сказанное можно интерпретировать по-разному. Например, как 100 потерь не означает 100 тыс убитых... Так что "правда" не в словах говорящего а в голове услышавшего...
показати весь коментар
14.04.2025 10:24 Відповісти
Вище вже написали, що воно говорило про 45 тис. загиблих військових не початку лютого цього року. Вже говорить про 100 тис. Зебілів готують до цієї психологічної цифри. 13 тис. цивільних? І тут п...здить.
показати весь коментар
14.04.2025 10:19 Відповісти
Это ужас конечно. Если Зеленский так говорит, то в реале уже тысяч 200 солдат ЗСУ на цвынтарях лежат как минимум. Все что говорит официальная власть, нужно делить или умножать на два, в данном случае умножать........
показати весь коментар
14.04.2025 10:25 Відповісти
Маріуполь мабуть не порахували
показати весь коментар
14.04.2025 10:26 Відповісти
Звичайно ж втрати будуть значними, якщо хаотично бусифікувати на вулицях сотні тисяч цивілістів, водночас залишаючи вже 4-й рік в тилу 4 млн. підготовлених (екс)силовиків+резервістів.
показати весь коментар
14.04.2025 10:30 Відповісти
І в Маріуполі, який розмінував Боневтік 117000 цивільних
показати весь коментар
14.04.2025 10:45 Відповісти
Буду нескромним. Але вислів" Зебіли"-вашого покірного слуги. Ще десь напередодні виборів 19-го року. Відносився виключно до моїх автентичних знайомих. І потім, на моє велике здивування, одержав поширення. Власне як і багато інших висловів, але то таке. Не хочу бути дуже вже нескромним.)
показати весь коментар
14.04.2025 10:47 Відповісти
К большому сожалению, но Украина по мере продвижения с большими потерями российской армии, медленно исчезает с политической карты мира. Притом это происходит на глазах всего мира, всех нас. Это трагедия украинского народа. К сожалению, нынешняя власть не может остановить это продвижение. Украину предали так называемые гаранты безопасности, их помощи оказалось не достаточно. На оккупированных территориях уничтожается все украинское, в том числе и лучшие представители украинского народа, возвращаются репрессии 30-х годов, устанавливается фашисткой российский режим. Нельзя закрывать глаза на происходящее. Если и дальше так пойдет, то скоро исчезнут страны Балтии, Финляндия, Польша, Чехия и т.п. Только ВСУ способна остановить врага. Поэтом все помогайте ВСУ, все средства должны быть направлены в ВСУ (не на озеленение скверов, увеличения заплат чиновников, судьей, всякие сомнительные строительства и т.д.) . Мое мнение, необходимо также учить население владению оружием, в прифронтовых районах раздавать населению оружие.
показати весь коментар
14.04.2025 11:01 Відповісти
Отморозни
показати весь коментар
14.04.2025 11:05 Відповісти
Никифоров для мене це чмо з виваленим язиком
показати весь коментар
14.04.2025 11:09 Відповісти
https://bukinfo.com.ua/polityka/tut-buv-sirozha-z-bankovoji-yak-odne-legkovazhne-foto-mozhe-zminyty-vse

Все,що потрібно знати про Сірожу.
показати весь коментар
14.04.2025 11:09 Відповісти
Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - заявив Зеленський. Віддали гроші по власних офшорах, а життя українців віддали і віддають на рашистську смерть .але нічого не роблять для захисту цього народу крім голослівної (бла бла бла)
показати весь коментар
14.04.2025 11:20 Відповісти
Ви віддали всі НАШІ гроші. І всі чужі, що не встигли сп..дити. А свої гроші ви нікому не віддаєте. Та ще й досі все ніяк не нажеретесь
показати весь коментар
14.04.2025 11:28 Відповісти
може варто на інтервью посилати ШІ? А Нікіфоров потім уточнить, шо не ясно
показати весь коментар
14.04.2025 11:31 Відповісти
найстрашніша цифра, як це не парадоксально це цифра ворожих втрат.
бо всі ми в школу ходили і знаємо що якщо західні незалежні експерти кажуть про 1 до 2 і цифра ворога начебто відома від нашого генштабу то вирахувати нашу страшну цифру просто.
а позаяк вона геть жахлива то я в неї не вірю.
от просто не вірю і все.
а раз не вірю що ігрек дорівнює ікс поділено на два то, виходить, і не вірю в ікс.
показати весь коментар
14.04.2025 11:33 Відповісти
Не віддали всі свої кошти, точніше,нічого не дали,а перевели то на офшори,то в криптовалюту.До речі,всі дані є в амер.урядуякі служать,як компромат на зешоблу,як засіб тиску ,пригрожуючи санкціями на них,230 осіб мають в переліку.
показати весь коментар
14.04.2025 11:38 Відповісти
Зеленський не говорив в інтерв'ю про 100 тис. загиблих українських військових. Цифру озвучило CBS News у закадровому тексті

показати весь коментар
14.04.2025 12:27 Відповісти
ну, про "закадровий текст" розказувати виборцям сссанича - те саме, що ссаничу пояснювати, що таке дипломатія а от цифру у 100тис. вони справді запам'ятають.
показати весь коментар
14.04.2025 12:29 Відповісти
Західні видання як завжди хайпують на крові для підвищення своїх рейтингів.
показати весь коментар
14.04.2025 13:31 Відповісти
Источник о 100 тысяч погибших ВСУ - Соссия
показати весь коментар
15.04.2025 00:34 Відповісти
Можу тілько одне сказати, щоб не говорив Zєльонський, до уваги приймати того взагалі не слід.
показати весь коментар
15.04.2025 12:44 Відповісти
 
 