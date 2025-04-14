Зеленський не говорив в інтерв’ю про 100 тис. загиблих українських військових. Цифру озвучило CBS News у закадровому тексті, - Никифоров (уточнено)
Україна платить найвищу ціну у війні з РФ. Це наші людські втрати.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних жителів і до 100 000 українських військових", - йшлося у публікації видання.
"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - заявив Зеленський.
Як пише Ліга, згодом прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам зазначив, що програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю із президентом Зеленським, де закадровим текстом мовиться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.
"1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 - українських військових", - йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами президента.
Джерело відповідної інформації у сюжеті не вказується.
Никифоров прокоментував українським медіа, що Зеленський в інтерв’ю такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали у закадровому тексті.
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1 обороняючий до 4-5 атакуючих
Співвідношення 3:1 стосується не втрат, а необхідної чисельної переваги для прориву укріпленої оборони. Це практичне правило, підтверджене багатьма війнами XX століття. Спроба пов'язати його зі "співвідношенням втрат" та стверджувати, що "Гітлер би втратив армію 1939-41", є некоректним перекрученням. На той час німці мали технологічну перевагу, а їх супротивники не були готові до блицкригу, тож втрати Німеччини були відносно низькими, але це не говорить про принципи наступу та оборони.
Попри механізацію і високу технологію, наступ залишається більш затратним за втратами, особливо в умовах щільної оборони та міської забудови. Приклади останніх років це підтверджують.
Отже, співвідношення втрат - це реальність, а правило 3:1 - про чисельну перевагу, а не про втрати. Плутати ці поняття - значить створювати зайву плутанину.
Які?
Твердження про те, що "не існує співвідношення втрат у наступі та обороні" - це або незнання основ, або свідома маніпуляція. Військова наука давно встановила: у наступі втрати, як правило, вищі, ніж в обороні. Це не догма, а стійка закономірність, підтверджена безліччю конфліктів. Так, багато залежить від підготовки, техніки, рельєфу, моралі та інших факторів, але тренд один: наступати завжди дорожче, ніж тримати оборону.
Що стосується співвідношення 3:1 - це не про втрати, а про необхідну чисельну перевагу для успішного прориву укріпленої позиції. Це практичне правило, перевірене часом. Намагатися звести його до втрат і на цій підставі стверджувати, що "інакше Гітлер би втратив армію вже в 1939-41", - м'яко кажучи, логічна підміна. Перемоги Вермахту в перші роки війни пояснювалися не чарівним співвідношенням втрат, а технічною та тактичною перевагою, а також слабкою готовністю противників.
******* конфлікти лише підтверджують цей принцип. Взяти хоча б війну в Україні: під час штурму Бахмута та Авдіївки російська армія зазнавала значно більших втрат, ніж українці, які оборонялися. При цьому, коли Україна сама пішла в контрнаступ влітку 2023, картина перевернулася - і вже українські війська опинилися під вогнем ешелонованої оборони, мінних полів і дронів. Аналогічна ситуація була в Сирії, Карабасі, та й майже в будь-якому ********* конфлікті. Дрони, супутники і високоточна зброя змінили тактику, але не скасували фундаментального принципу: об'єкт, що рухається, більш вразливий, ніж укріплений.
вони загинули тому, що їхні сусіди-ухилянти вибрали Клоуна-дезертира
.
а що роблять уйобки???
а шукають граматичні помилки.
я ріс при союзі і буквар скурив
тобі яке діло до моїх помилок???
зараз строчив тобі 9 хв
і заглом, ти в цензорі щоб що?
по темі чи когось обісрати???
Цифри на жаль дуже занижені.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61644136 Денісову звільнили з посади омбудсмена. За що і чи це законно
А обурило мене те що гнусавий зі своєю шоблою покриває злочини кацапів.
пишу віповідь не тобі, а для людей
Але після її відбиття починають працювати русняві артилерія, КАБи, дрони.
І рахунок вирівнюється.
Все,що потрібно знати про Сірожу.
бо всі ми в школу ходили і знаємо що якщо західні незалежні експерти кажуть про 1 до 2 і цифра ворога начебто відома від нашого генштабу то вирахувати нашу страшну цифру просто.
а позаяк вона геть жахлива то я в неї не вірю.
от просто не вірю і все.
а раз не вірю що ігрек дорівнює ікс поділено на два то, виходить, і не вірю в ікс.