Зеленський не говорив в інтерв’ю про 100 тис. загиблих українських військових. Цифру озвучило CBS News у закадровому тексті, - Никифоров (уточнено)

Україна платить найвищу ціну у війні з РФ. Це наші людські втрати.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних жителів і до 100 000 українських військових", - йшлося у публікації видання.

"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - заявив Зеленський.

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Як пише Ліга, згодом прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам зазначив, що програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю із президентом Зеленським, де закадровим текстом мовиться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.

"1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 - українських військових", - йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами президента.

Джерело відповідної інформації у сюжеті не вказується.

Никифоров прокоментував українським медіа, що Зеленський в інтерв’ю такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали у закадровому тексті.