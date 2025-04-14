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Новини Переговори Трампа й Путіна
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Ударами по Україні Путін випробовує терпіння Трампа, - Sky News

Путін випробовує терпіння Трампа

Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що американський президент Дональд Трамп настільки зацікавлений у нормалізації відносин з РФ, що не зважатиме на кількість жертв серед цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловила  міжнародна кореспондентка Sky News Діана Магней.

За її словами, Путін відмовився від пристойності задовго до того, як розв'язав війну проти України. Вона наголосила, що глава РФ робить усе можливе, щоб перетворити на глузування спроби США посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

"Путіна не турбує, що його дії відштовхують американського колегу, який раніше проявляв до нього незвичну лояльність. Ймовірно, російський диктатор підвищує ставки, щоб продемонструвати свою силу.

Атаки на цивільне населення негативно впливають на моральний дух українців. Проте навіть відсутність перемог росіян на полі бою не зупинить Путіна", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Путін може продовжувати піднімати ставки для того, щоб змусити Трампа втомитися від війни. Ймовірно, російський диктатор сподівається на те, що очільник Вашингтона вирішить пустити справу на самоплив, зосередившись на внутрішніх проблемах.

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Ще однією ймовірною причиною дій Путіна може бути те, що він упевнений у тому, що Трамп настільки зацікавлений у зближенні з Росією, що його не хвилює загибель мирних жителів. У будь-якому разі Путін не поспішає сідати за стіл переговорів.

Кореспондентка зазначила, що російська сторона повідомила про продовження переговорів зі США на кількох рівнях, проте "неможливо очікувати миттєвих результатів". Очевидно, що швидке виведення російських військ із території України могло б дати позитивний результат, але це не входить у плани Путіна.

За словами Магней, військова економіка працює на Росію, що дозволяє Путіну привертати увагу США, які він вважає своїм єдиним гідним супротивником.

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Автор: 

путін володимир (23803) росія (65129) США (22778) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+13
І терпіння Трампа виявилося безмежним. 😊 Як у перших християнських мучеників. Схоже, американські пастори його канонізують за те терпіння.
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14.04.2025 10:14
+9
Насправді ні . Нічого він не випробовує , він просто водить своїм .... - трампу по губам . І робить це на очах всього світу .
А тому хоч би що .
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14.04.2025 10:16
+8
змагання з толерантності між гандоном і підором буде неосяжним.
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14.04.2025 10:13
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змагання з толерантності між гандоном і підором буде неосяжним.
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14.04.2025 10:13 Відповісти
Чубатому срати на своє бидло, а на нас то й взагалі.....
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14.04.2025 10:45 Відповісти
І терпіння Трампа виявилося безмежним. 😊 Як у перших християнських мучеників. Схоже, американські пастори його канонізують за те терпіння.
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14.04.2025 10:14 Відповісти
Янетряпка-2 !
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14.04.2025 10:39 Відповісти
рудому донні абсолютно пох... скільки загине/буде скалічено Українців
його цікавить тіки дружба з ******
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14.04.2025 10:16 Відповісти
Не дружба, а гроші
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14.04.2025 11:23 Відповісти
Поки що випробування йдуть успішно.
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14.04.2025 10:16 Відповісти
Ударами по Україні Путін випробовує терпіння Трампа

Нічо.
Трумп любить золотий дощик!
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14.04.2025 10:16 Відповісти
Насправді ні . Нічого він не випробовує , він просто водить своїм .... - трампу по губам . І робить це на очах всього світу .
А тому хоч би що .
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14.04.2025 10:16 Відповісти
рудий , не терпи , накладеш в штани , Манька невипрає
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14.04.2025 10:17 Відповісти
АХАХАХХААХХАХАХ "терпіння Трампа"....та всіх ПОФІГУ на цього лоха імбіцила
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14.04.2025 10:17 Відповісти
демонстративними ударами, по цивільним, трампу вказують його місце!
конь лавров, уси пєскова, показово таскають рудого фріка мордою по столу.
чмо віткофф, узагальнює переговорні позиції самозакоханого краснова.
чекаємо на візіт прєзіка сша на москву на 9 мая.
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14.04.2025 10:18 Відповісти
ДУРНЯ, вони у хокей грають
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14.04.2025 10:19 Відповісти
Обидва з ключками, але один грає у хокей, а другий - у гольф.
Цікаво, хто кого переможе?!
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14.04.2025 11:32 Відповісти
Але зверніть увагу - ЗСУ не б'ють по НПЗ , а москва не лупить по енергетиці та одеському порту ракетами . Схоже на те ,що договорнячок є
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14.04.2025 10:21 Відповісти
Ніякого терпіння ніхто не випробовує. Тут звичайний ,,военно-половой,, роман начальника з рудим підлеглим.
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14.04.2025 10:22 Відповісти
Рашка как ИГИЛ и прочие мракобесы. Для рашистов весь мир враждебен. Рашисты проэцируют своих демонов на весь окружающий мир и планируют войну постоянно. Поэтому у них хорошо работает разведки и высшее руководство проводит совещания с участием представителей разведки и армии. Всегда обсуждают как им обвести вокруг пальца другие государства, как им спланировать подкупы, вербовку, убийства. Сравните это с розовыми пони Запада. Это катастрофа и полное непонимание. Это как овечке одной пойти в лес с волками.
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14.04.2025 10:27 Відповісти
Та не випробовує, а разом з рудим, терором примушує до капітуляції
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14.04.2025 10:28 Відповісти
Прям конспирология 80го левела. А по факту сша пока не сняло ни одну санкцию и не вернула замороженные активы. С другой стороны соотвественно не остановили атаки. Ибо полное прекращение огня еще не обговорено. Обговорено только энергетическое перемирие и оно действует кто бы что не говорил , нету ударов по НПЗ и нету ударов массовых ударов по украинской энергетики как и перерастали атаковать порты в Одессе
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14.04.2025 10:28 Відповісти
Активи на 300 мільярдів заморожені в Європі, трамп і не може їх розморозити.
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14.04.2025 12:43 Відповісти
тут имеется ввиду что не конретно Трамп будет размораживать так как правильно он сам и не может, а то что когда реальные будут шаги к деэскалации тогда и Европа согласится начать процесс разморозки или как там договорятся (Европа будем в этом плане в тандеме работать с Сша). Пока реальных договоренностей нету то и атаки будут и нету пока никаких реальных послаблений с двух сторон кроме энергетического
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14.04.2025 12:57 Відповісти
Ударами по Україні Путін випробовує межу готовності Трампа цілувати сраку ***** і при цьому з вдячністю стверджувати, що в їхніх стосунках кривавого тварюки та нестабільної людинки усе прекрасно..
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14.04.2025 10:30 Відповісти
Я бачу шо відносно дружбана ***** та інших диктаторів терпіння Трампона безмежне.
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14.04.2025 10:43 Відповісти
Як на мене, трамп разом з пуйлом такими діями та бездіяльністю встановлюють нові рамки світового порядку
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14.04.2025 10:43 Відповісти
І що буде,як у трампа терпіння закінчиться?Перестане повторювати щ усіх трибун,що путін хороший хлопець?
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14.04.2025 11:19 Відповісти
У Трампакса "терпіння" вистачить на весь його президентський термін, а якщо 50% американських дебілів допоможуть йому з третім терміном , то й на третій теж вистачить "терпіння",воно його не колише.
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14.04.2025 11:21 Відповісти
***** водить прутнем по губам трампона туди-сюди і назад. руде4мо навть не уявляє яке воно жалюгідне
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14.04.2025 11:41 Відповісти
та трамп стійкий... ху* ло бавиться а трамп милується ... один 🤠 завербований ідіот ,а другий ху* ло , його хазяїн...
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14.04.2025 11:47 Відповісти
Яке ще терпіння? Трамп працює на Пу і виправдовує його як може!
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14.04.2025 12:17 Відповісти
Ось трамп як розсердиться, як розсердиться, як надметься, та як пердоне...
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14.04.2025 12:48 Відповісти
Він не випробовує терпіння, він відкрито знущається з цього рудого ідіота...
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14.04.2025 13:35 Відповісти
от як мені нєв'****** жаль терпіння трампа...
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14.04.2025 13:45 Відповісти
 
 