Ударами по Україні Путін випробовує терпіння Трампа, - Sky News

Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що американський президент Дональд Трамп настільки зацікавлений у нормалізації відносин з РФ, що не зважатиме на кількість жертв серед цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловила міжнародна кореспондентка Sky News Діана Магней.

За її словами, Путін відмовився від пристойності задовго до того, як розв'язав війну проти України. Вона наголосила, що глава РФ робить усе можливе, щоб перетворити на глузування спроби США посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

"Путіна не турбує, що його дії відштовхують американського колегу, який раніше проявляв до нього незвичну лояльність. Ймовірно, російський диктатор підвищує ставки, щоб продемонструвати свою силу.

Атаки на цивільне населення негативно впливають на моральний дух українців. Проте навіть відсутність перемог росіян на полі бою не зупинить Путіна", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Путін може продовжувати піднімати ставки для того, щоб змусити Трампа втомитися від війни. Ймовірно, російський диктатор сподівається на те, що очільник Вашингтона вирішить пустити справу на самоплив, зосередившись на внутрішніх проблемах.

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Ще однією ймовірною причиною дій Путіна може бути те, що він упевнений у тому, що Трамп настільки зацікавлений у зближенні з Росією, що його не хвилює загибель мирних жителів. У будь-якому разі Путін не поспішає сідати за стіл переговорів.

Кореспондентка зазначила, що російська сторона повідомила про продовження переговорів зі США на кількох рівнях, проте "неможливо очікувати миттєвих результатів". Очевидно, що швидке виведення російських військ із території України могло б дати позитивний результат, але це не входить у плани Путіна.

За словами Магней, військова економіка працює на Росію, що дозволяє Путіну привертати увагу США, які він вважає своїм єдиним гідним супротивником.

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