Зеленский встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем, обсудили помощь Украине и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Во время встречи в приоритете было обсуждение усиления противовоздушной обороны.

"Россия хочет выйти на применение тысячи дронов за одну атаку. Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики. Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Мы готовы к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни. Отдельно коснулись законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя о дополнительных ограничительных мерах против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне. Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию непустой", - рассказал президент.

Читайте: Путин может потратить в следующем году на войну против Украины 300 млрд долл. - Зеленский