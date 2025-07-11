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Новости Санкции США против России
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Зеленский встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем, обсудили помощь Украине и санкции против РФ

Встреча Зеленского и американских сенаторов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Во время встречи в приоритете было обсуждение усиления противовоздушной обороны.

"Россия хочет выйти на применение тысячи дронов за одну атаку. Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики. Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Мы готовы к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни. Отдельно коснулись законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя о дополнительных ограничительных мерах против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне. Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию непустой", - рассказал президент.

Читайте: Путин может потратить в следующем году на войну против Украины 300 млрд долл. - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21201) помощь (7964) санкции (11630) Линдси Грэм (93)


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Топ комментарии
+5
Виконує завдання Патрушева:стежить за клоуном,розтавляє на посади всяку гниль,руйнує відносини з країнами,що допомагають.
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11.07.2025 03:18 Ответить
+3
Не знаю як у вас, а мене пульт від телевізора з іншої кімнати не працює.
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11.07.2025 03:05 Ответить
+3
А в цей час Єрмак готує "оновлений" кабмін МАРОДЕРАТУ . Шмигаль завалив керівника БЕБ, сдєлал свайо послєднєє "ПА" в танго з Єрмаком й тепер просто заміна білизни у МАРОДЕРНІ, навіть ліжка не пересовують, як влучно сказав Порошенко .
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11.07.2025 04:32 Ответить
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Якого там Єрмак,яка його функція? В кожній поїздці він рядом.Прокатують бюджетні кошти.Смотрящий за хлопцем?
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11.07.2025 02:38 Ответить
Не знаю як у вас, а мене пульт від телевізора з іншої кімнати не працює.
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11.07.2025 03:05 Ответить
Виконує завдання Патрушева:стежить за клоуном,розтавляє на посади всяку гниль,руйнує відносини з країнами,що допомагають.
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11.07.2025 03:18 Ответить
він регент.
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11.07.2025 05:31 Ответить
А в цей час Єрмак готує "оновлений" кабмін МАРОДЕРАТУ . Шмигаль завалив керівника БЕБ, сдєлал свайо послєднєє "ПА" в танго з Єрмаком й тепер просто заміна білизни у МАРОДЕРНІ, навіть ліжка не пересовують, як влучно сказав Порошенко .
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11.07.2025 04:32 Ответить
Просрочений виродок.Єрмак,як червона тряпка для штатів,просроченому насрать на Україну.
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11.07.2025 05:29 Ответить
Трамп: НАТО оплатить озброєння США для України
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11.07.2025 05:40 Ответить
у пана рудого нема золотого запасу
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11.07.2025 05:42 Ответить
Ішак імітує свою значиміть для своїх любителів. Це чмо тим і славне, що намагається примазатись та видати за своє особисте досягнення.
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11.07.2025 07:12 Ответить
Обговорив-- потужно!!!!
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11.07.2025 07:17 Ответить
 
 