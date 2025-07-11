Зеленский: Все, что останавливает Россию, нужно воплощать как можно быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна как можно быстрее реализовывать все, что способно остановить российскую агрессию.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших - женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций. К счастью, среди детей пострадавших нет", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам и жизни. Также удары ночью зафиксированы по Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях, а утром - по Одесской области.

"Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии", - отметил Зеленский, имея в виду результаты Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Он отметил приоритетность усиления ПВО, развития дронов-перехватчиков и санкционного давления.

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