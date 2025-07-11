Зеленский: Все, что останавливает Россию, нужно воплощать как можно быстрее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна как можно быстрее реализовывать все, что способно остановить российскую агрессию.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших - женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций. К счастью, среди детей пострадавших нет", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам и жизни. Также удары ночью зафиксированы по Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях, а утром - по Одесской области.
"Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии", - отметил Зеленский, имея в виду результаты Конференции по восстановлению Украины в Риме.
Он отметил приоритетность усиления ПВО, развития дронов-перехватчиков и санкционного давления.
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Не будь того,всі розмови марні з боку зе.
"Можна впевнено стверджувати, що поряд із проблемою виживання та збереження державності в ********* світовому порядку саме Україна відіграє роль ключового елемента стабільності. Результат нашого протистояння з РФ матиме вирішальний вплив не лише на внутрішню безпеку, а й на траєкторію розвитку нового глобального порядку.
У зв'язку з цим Україна має передусім переосмислити власну модель взаємодії з партнерами, зробивши акцент не лише на очікуванні підтримки, але й на активному формуванні бачення власного майбутнього у складі майбутніх безпекових альянсів. Саме через фундаментальні зміни природи війни такі альянси будуть формуватися саме зараз.
Говорячи про суб'єктність нашої держави, варто констатувати, що сформувати такі альянси без України сьогодні неможливо. Ці альянси Україні конче необхідні як для виживання зараз, так і для майбутньої безпеки. Звісно, вони ж стануть і основою майбутнього світопорядку."