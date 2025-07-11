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Новости Обстрелы Украины
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Зеленский: Все, что останавливает Россию, нужно воплощать как можно быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна как можно быстрее реализовывать все, что способно остановить российскую агрессию.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших - женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций. К счастью, среди детей пострадавших нет", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам и жизни. Также удары ночью зафиксированы по Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях, а утром - по Одесской области.

"Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии", - отметил Зеленский, имея в виду результаты Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Он отметил приоритетность усиления ПВО, развития дронов-перехватчиков и санкционного давления.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21201) война в Украине (5163)


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Топ комментарии
+13
Про ракети ні слова...а то ще почнуть згадувати ракетну програму Порошенка...хай вже краще без ракет...
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11.07.2025 12:24 Ответить
+8
Ти втомився, ти йдеш?
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11.07.2025 12:24 Ответить
+7
Та неможливо це зробити, бо треба і себе коханого
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11.07.2025 12:27 Ответить
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Про ракети ні слова...а то ще почнуть згадувати ракетну програму Порошенка...хай вже краще без ракет...
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11.07.2025 12:24 Ответить
Ти втомився, ти йдеш?
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11.07.2025 12:24 Ответить
Кротів кацапських почисть в себе в першу чергу.
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11.07.2025 12:25 Ответить
Та неможливо це зробити, бо треба і себе коханого
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11.07.2025 12:27 Ответить
На першому місті повинно бути завдання по утилізації півтораметрового дрища, фюрера кацапів *****.
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11.07.2025 12:25 Ответить
а поки, при найменшій небезпеці атаки києва, зе!гніда швиденько чухне, подалі від україни потужно обговорювати сильні сигнали переможного миру.
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11.07.2025 12:26 Ответить
Саме перше,нейтралізація агента козиря.
Не будь того,всі розмови марні з боку зе.
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11.07.2025 12:27 Ответить
" потрібно втілювати якнайшвидше...", це він сам собі завдання через суфльор ставить?
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11.07.2025 12:27 Ответить
Валерій Залужний:
"Можна впевнено стверджувати, що поряд із проблемою виживання та збереження державності в ********* світовому порядку саме Україна відіграє роль ключового елемента стабільності. Результат нашого протистояння з РФ матиме вирішальний вплив не лише на внутрішню безпеку, а й на траєкторію розвитку нового глобального порядку.

У зв'язку з цим Україна має передусім переосмислити власну модель взаємодії з партнерами, зробивши акцент не лише на очікуванні підтримки, але й на активному формуванні бачення власного майбутнього у складі майбутніх безпекових альянсів. Саме через фундаментальні зміни природи війни такі альянси будуть формуватися саме зараз.

Говорячи про суб'єктність нашої держави, варто констатувати, що сформувати такі альянси без України сьогодні неможливо. Ці альянси Україні конче необхідні як для виживання зараз, так і для майбутньої безпеки. Звісно, вони ж стануть і основою майбутнього світопорядку."
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11.07.2025 12:27 Ответить
втілюються швидко і успішно лише корупційні схеми, все інше то мільярд дерев
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11.07.2025 12:37 Ответить
Форесторизація.
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11.07.2025 12:47 Ответить
а сам - асфальт, барабани, фонтани, яйці по 17
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11.07.2025 12:38 Ответить
Єх, зараз би соло на раялі під зазвою "Ода чотирижди ухилянту, бо не втік" Да, валодя 7
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11.07.2025 12:49 Ответить
молодець, гарний тиск, ще тисни, i пожмякай, і погладь,і помацай, і почухай, ти ж наш відреагуватель!
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11.07.2025 12:55 Ответить
Пи#дюк Зе ти казав "якщо я не зупиню війну - я піду"!!! Час на "вихід" брехлива потвора!!!
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11.07.2025 12:57 Ответить
На вихід і зразу ж на вхід. До камери.
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11.07.2025 14:07 Ответить
Ну так втілюй.Чи ти такими заявами відповідальність з себе на когось перекласти збираєшся?
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11.07.2025 12:59 Ответить
Балістична ракета з 500кг бойовою частиною в заводоуправіння якогось військового підприємства зупинить цей завод на дуже довго., бажано в робочий час, щоб разом з начинкою.
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11.07.2025 13:00 Ответить
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11.07.2025 13:01 Ответить
А «Дружбу» зупинити - як швидко?
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11.07.2025 13:03 Ответить
За тобою вже їдуть! Тікай з міста.
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11.07.2025 15:02 Ответить
Канкретный пацан.
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11.07.2025 13:06 Ответить
Для чого поспішати, кацаби ще й до Львова не дійшли
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11.07.2025 13:26 Ответить
В очі пуйлу не хочеш заглянути ?
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11.07.2025 13:37 Ответить
Какая, млять, мудрая мысль! аль, что Зеля не нащкрябал её в фейсбуке три ода назад - давно бы победили!!!
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11.07.2025 13:37 Ответить
Порох зупинив Кацапію. І продовжує навіть попри активний спротив Зе-шобли.
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11.07.2025 14:31 Ответить
Наш шашличник...
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11.07.2025 14:45 Ответить
Ну нарешті! Через три з половиною роки прийшло розуміння!
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11.07.2025 15:01 Ответить
 
 