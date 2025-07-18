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С начала года враг теряет в среднем 1,2 тыс. военнослужащих ежесуточно, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал средние ежесуточные потери российский оккупантов в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"С начала 2025 года российский агрессор теряет в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно", - сообщил Сырский в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка: В 2025 году Россия потеряла уже более 230 тысяч военных, с начала вторжения - более миллиона. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (20069) потери (4482) Александр Сырский (659) война в Украине (5264)


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А наші всі безсмертні ?
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18.07.2025 22:22 Ответить
Добре, але також розказуй і про українські втрати, а заодно і про мобілізаційний потенціал і приріст населення в обох країнах.
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18.07.2025 22:27 Ответить
Треба Залужного повертати. Сирський, як німімум, ніякий. А як максимум...
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18.07.2025 23:36 Ответить
 
 