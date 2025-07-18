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С начала года враг теряет в среднем 1,2 тыс. военнослужащих ежесуточно, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал средние ежесуточные потери российский оккупантов в 2025 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"С начала 2025 года российский агрессор теряет в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно", - сообщил Сырский в фейсбуке.
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Олексій Петренко #551702
показать весь комментарий18.07.2025 22:22 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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Дефіцит Потужності
показать весь комментарий18.07.2025 22:27 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Евгений Дасюк
показать весь комментарий18.07.2025 23:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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