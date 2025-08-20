"Сливали" позиции защитников Славянска и шпионили за эшелонами ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ. ФОТО
В Донецкой и Днепропетровской областях задержали двух российских информаторов, собиравших координаты для подготовки ударов РФ по Силам обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В Днепропетровской области задержана 20-летняя жительница Синельниковского района. Она отслеживала для россиян транзитные остановки эшелонов ВСУ.
Женщина установила возле железнодорожного пути скрытую видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.
В Донецкой области задержан мужчина, который наводил КАБы и дальнобойную артиллерию рашистов на позиции защитников Славянска.
Основными целями врага были укрепрайоны и склады с горючим и боеприпасами украинских войск.
Собранные данные мужчина передавал в мессенджере своему знакомому - военному РФ, который сотрудничает с российской военной разведкой.
СБУ задокументировала преступления указанных лиц, изъяла в их квартирах смартфоны, которые те использовали для связи с разведкой РФ.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Агенткиня