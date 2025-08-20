РУС
2 501 13

"Сливали" позиции защитников Славянска и шпионили за эшелонами ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ. ФОТО

В Донецкой и Днепропетровской областях задержали двух российских информаторов, собиравших координаты для подготовки ударов РФ по Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области задержана 20-летняя жительница Синельниковского района. Она отслеживала для россиян транзитные остановки эшелонов ВСУ.

СБУ задержала корректировщиков в двух областях Что известно

Женщина установила возле железнодорожного пути скрытую видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.

В Донецкой области задержан мужчина, который наводил КАБы и дальнобойную артиллерию рашистов на позиции защитников Славянска.

СБУ задержала корректировщиков в двух областях Что известно

Основными целями врага были укрепрайоны и склады с горючим и боеприпасами украинских войск.

Собранные данные мужчина передавал в мессенджере своему знакомому - военному РФ, который сотрудничает с российской военной разведкой.

СБУ задокументировала преступления указанных лиц, изъяла в их квартирах смартфоны, которые те использовали для связи с разведкой РФ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Топ комментарии
+4
Чергові мерзенні гниди...
20.08.2025 10:12 Ответить
+3
от це і є наслідки демографічного переселення ще при совку ...треба таким давати строк ,а після відпрацювання ,нах на московію ...
20.08.2025 10:20 Ответить
+1
За два місяці їх обміняють на яких-небудь таксистів з ордло, які через пару днів, після обміну, повернутся на окуповану територію таксувати.
20.08.2025 10:43 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
20.08.2025 10:12 Ответить
затримано 20-річну жительку

Агенткиня
20.08.2025 10:13 Ответить
по возрасту - генофонд
20.08.2025 10:29 Ответить
от це і є наслідки демографічного переселення ще при совку ...треба таким давати строк ,а після відпрацювання ,нах на московію ...
20.08.2025 10:20 Ответить
А якщо довічне? Берегти ціх потвор доки не здохнуть?
20.08.2025 10:37 Ответить
Під землею, на глибині 2 м.
20.08.2025 10:46 Ответить
ніт ,вони можуть працювати на шахтах ...поки не здохнуть
20.08.2025 10:49 Ответить
І позбавляти їх усіх громадянських прав в Україні - по закону покійника портнова, вони ж навіть і на зоні можуть ще й голосувати на виборах!
20.08.2025 11:39 Ответить
Ну і чого їх відразу ні того - "при спробі втечі". Навіщо їх судити, годувати, охороняти ціх запроданців? Краще б ці гроші пішли військовим або пенсіонерам
20.08.2025 10:36 Ответить
Вот почему я называю этот чудесный край -лугандоном. Гнильё!!! Как ты их не облизывай, а они всеравно еще с 2014 в сторону ***** смотрят. Вспомните как они обрадовались, когда туда Гиркин пришёл, даже местные менты и чинуши из местной администрации, все к нему на службу пошли. Нелю Штепу забыли??? Вот они и Штепы и безлеры…
20.08.2025 10:38 Ответить
За два місяці їх обміняють на яких-небудь таксистів з ордло, які через пару днів, після обміну, повернутся на окуповану територію таксувати.
20.08.2025 10:43 Ответить
ОБОХ на гіляку !!!
20.08.2025 10:44 Ответить
На кол тварей
20.08.2025 10:45 Ответить
 
 