4 022 8

Шпионила за аэродромами ВСУ: на Львовщине СБУ задержала российского агента. ФОТО

Во Львовской области задержан российский информатор, которая должна была передать оккупантам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 38-летней местной безработной, которую спецслужбы РФ завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Женщина шпионила за аэродромами ВСУ на Львовщине

По инструкции рашистов женщина объезжала местность, где пыталась обнаружить аэродромы, которые используют для базирования армейской авиации ВСУ.

"В случае их обнаружения, злоумышленница устанавливала поблизости скрытую видеокамеру с дополнительным питанием и удаленным доступом для оккупантов. Таким образом захватчики надеялись отслеживать наличие и направления перемещения вертолетов украинских войск", - говорится в сообщении.

СБУ задержала вражеского информатора еще на начальном этапе ее разведывательной деятельности. Ее преступления задокументировали.

Задержание женщины произошло "на горячем", когда она пыталась установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.

Женщина шпионила за аэродромами ВСУ на Львовщине Ее задержали

Шпионские устройства были заблаговременно обезврежены и проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У женщины во время обыска изъяли смартфон с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Гнида
показать весь комментарий
11.08.2025 13:07 Ответить
Чому рожу замаскировали ⁉️цє вжє не гнида , а террористка , яку треба утілізувати на місці , її діє приводять до масових вбивств, катастроф , трагедій ‼️
показать весь комментарий
11.08.2025 13:10 Ответить
А може, просто від...и нормально. Таким це більше доходить
показать весь комментарий
11.08.2025 13:11 Ответить
Їх ловлять - на їх місце стають другі - шож це за ******** таке з українцями? - нах тут жити і таке творити?
показать весь комментарий
11.08.2025 13:27 Ответить
З українцями все гаразд,а це/ці щось безпородне..
показать весь комментарий
11.08.2025 13:34 Ответить
Дарма мордяку заблюрили...
показать весь комментарий
11.08.2025 13:27 Ответить
До каналу "легкі заробітки" треба створити додаток -"легка смерть".
показать весь комментарий
11.08.2025 13:51 Ответить
А може вже пора заборонити анонімні телеграм канали які використовує ворог ,війна і пора вже змінити КК за зраду Батьківщини ,я вже не кажу що немає жодного патріотичного вихованя, ні в навчальних закладах, ні на телемарафоні. Ворог легко розводить бидло на гроші.
показать весь комментарий
11.08.2025 14:42 Ответить
 
 