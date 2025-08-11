Шпионила за аэродромами ВСУ: на Львовщине СБУ задержала российского агента. ФОТО

Во Львовской области задержан российский информатор, которая должна была передать оккупантам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами ВСУ.

Речь идет о 38-летней местной безработной, которую спецслужбы РФ завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

По инструкции рашистов женщина объезжала местность, где пыталась обнаружить аэродромы, которые используют для базирования армейской авиации ВСУ.

"В случае их обнаружения, злоумышленница устанавливала поблизости скрытую видеокамеру с дополнительным питанием и удаленным доступом для оккупантов. Таким образом захватчики надеялись отслеживать наличие и направления перемещения вертолетов украинских войск", - говорится в сообщении.

СБУ задержала вражеского информатора еще на начальном этапе ее разведывательной деятельности. Ее преступления задокументировали.

Задержание женщины произошло "на горячем", когда она пыталась установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.

Шпионские устройства были заблаговременно обезврежены и проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У женщины во время обыска изъяли смартфон с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

