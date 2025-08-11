Бывшая сотрудница Пенсионного фонда готовила удар РФ по Запорожью, - СБУ
В Запорожье задержана российская агентка, которая готовила удары по промышленной инфраструктуре города.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего врага интересовали производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.
"Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как игру) завербовала экс-работницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения агрессора она попала из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Для выполнения вражеских задач агентка обходила местность, пытаясь обнаружить производственные и энергообъекты.
Дополнительно она "втемную" выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли", - говорится в сообщении.
Женщина координировала свои действия с кадровым сотрудником ГРУ РФ через анонимный чат в мессенджере.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ, задокументировала контакты с куратором и задержала "на горячем", когда та фотографировала периметр заводского энергообъекта.
Также у женщины изъят смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные "цели" для оккупантов.
В данное время ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Повісити, стерво, щоб Рецедивів більше не було та спокус для неї, як убити Українців!!