Бывшая сотрудница Пенсионного фонда готовила удар РФ по Запорожью, - СБУ

В Запорожье задержана российская агентка, которая готовила удары по промышленной инфраструктуре города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего врага интересовали производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.

"Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как игру) завербовала экс-работницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения агрессора она попала из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Для выполнения вражеских задач агентка обходила местность, пытаясь обнаружить производственные и энергообъекты.

Дополнительно она "втемную" выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли", - говорится в сообщении.

Женщина координировала свои действия с кадровым сотрудником ГРУ РФ через анонимный чат в мессенджере.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ, задокументировала контакты с куратором и задержала "на горячем", когда та фотографировала периметр заводского энергообъекта.

Также у женщины изъят смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные "цели" для оккупантов.

В данное время ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

