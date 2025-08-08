До 15 лет осужден участник агентурной пары ФСБ, которая шпионила на Краматорском направлении, - СБУ
Первый участник агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в Донецкой области в январе этого года, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается двух российских агентов, которые отслеживали для оккупантов локации Сил обороны на Краматорском направлении, задержали в январе. Разведданные агентов рашисты надеялись задействовать для планирования наступательных операций на восточном фронте с использованием авиабомб, дронов-камикадзе и всех видов артиллерии.
"Сейчас осужден участник вражеской группы, которым оказался завербованный фсб местный безработный. Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, оккупанты "подключили" его сестру, которая в начале полномасштабной войны выехала в РФ и пошла на сотрудничество с агрессором", - рассказали в СБУ.
Кроме того, ФСБ задействовала женщину для вербовки второй участницы вражеской ячейки - ее давней знакомой из Краматорска. В дальнейшем родственница осужденного выступала в роли "связной" между агентурной парой и куратором от российской спецслужбы.
Сообщается, что во время обысков у обоих злоумышленников изъяты телефоны с анонимными чатами в мессенджерах, через которые они координировали свои действия с ФСБ.
На основании доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Материалы уголовного производства в отношении его сообщницы находятся на рассмотрении в суде.
