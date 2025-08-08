До 15 лет осужден участник агентурной пары ФСБ, которая шпионила на Краматорском направлении, - СБУ

Первый участник агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в Донецкой области в январе этого года, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается двух российских агентов, которые отслеживали для оккупантов локации Сил обороны на Краматорском направлении, задержали в январе. Разведданные агентов рашисты надеялись задействовать для планирования наступательных операций на восточном фронте с использованием авиабомб, дронов-камикадзе и всех видов артиллерии.

"Сейчас осужден участник вражеской группы, которым оказался завербованный фсб местный безработный. Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, оккупанты "подключили" его сестру, которая в начале полномасштабной войны выехала в РФ и пошла на сотрудничество с агрессором", - рассказали в СБУ.

Кроме того, ФСБ задействовала женщину для вербовки второй участницы вражеской ячейки - ее давней знакомой из Краматорска. В дальнейшем родственница осужденного выступала в роли "связной" между агентурной парой и куратором от российской спецслужбы.

Также читайте: Подрыв авто с воином ВСУ в Харькове: последний агент группы ГРУ РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Сообщается, что во время обысков у обоих злоумышленников изъяты телефоны с анонимными чатами в мессенджерах, через которые они координировали свои действия с ФСБ.

На основании доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Материалы уголовного производства в отношении его сообщницы находятся на рассмотрении в суде.

Также читайте: К 15 годам приговорен агент ФСБ, которая корректировала комбинированные удары РФ по Одессе, - СБУ