До 15 лет приговорена агент ФСБ, корректировавшая комбинированные удары РФ по Одессе, - СБУ
Еще одна российская агент получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По заказу ФСБ она готовила координаты для массированных ракетно-дронных атак по Одессе.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, основными целями врага были пункты базирования морской пехоты ВСУ, украинских пограничников и ТЦК. Для корректировки воздушных ударов оккупанты завербовали 39-летнюю безработную одесситку, которая ждала оккупации портового города и писала об этом в телеграм-каналах. Задокументировано, что женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала на телефонную камеру военные объекты и обозначала их координаты на гугл-картах.
В обмен на выполнение всех вражеских задач агент получила от куратора "гарантии" помощи с ее выездом в РФ через третьи страны. Но сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали фигурантку.
Во время обысков у нее изъяты телефон и планшет, которые она использовала для коммуникации с врагом.
Суд признал агента виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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