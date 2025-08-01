До 15 лет приговорена агент ФСБ, корректировавшая комбинированные удары РФ по Одессе, - СБУ

Еще одна российская агент получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По заказу ФСБ она готовила координаты для массированных ракетно-дронных атак по Одессе.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основными целями врага были пункты базирования морской пехоты ВСУ, украинских пограничников и ТЦК. Для корректировки воздушных ударов оккупанты завербовали 39-летнюю безработную одесситку, которая ждала оккупации портового города и писала об этом в телеграм-каналах. Задокументировано, что женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала на телефонную камеру военные объекты и обозначала их координаты на гугл-картах.

В обмен на выполнение всех вражеских задач агент получила от куратора "гарантии" помощи с ее выездом в РФ через третьи страны. Но сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали фигурантку.

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Во время обысков у нее изъяты телефон и планшет, которые она использовала для коммуникации с врагом.

Суд признал агента виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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