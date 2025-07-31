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Новости Фото Завербованные агенты ФСБ
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Разоблачен "крот" ФСБ, который сливал врагу информацию о стратегическом оборонном предприятии Украины, - СБУ. ФОТО

Разоблачен еще один агент ФСБ, которым оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, дислоцирующейся в Запорожье.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов.

Кроме того, он присылал оккупантам данные о воинской части Нацгвардии, которая отвечает за охрану этого объекта. Агент владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии.

Читайте: Пожизненное заключение получила медсестра - агент ФСБ, "сливавшая" врагу персональные данные украинских воинов, - СБУ

СБУ разоблачила "крота" ФСБ

Установлено, что фигурант сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность "крота" и совместно с представителями Нацгвардии задержали его.

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Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила "крота" ФСБ

Автор: 

СБУ (20254) ФСБ (1954) государственная измена (1599)


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Як що від його "діяльності" загинули люди то його потрібно на майдані привселюдно стратити щоб інші замислились перед тим як чинити зраду...
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31.07.2025 15:19 Ответить
Та от хз тепер щодо довіри до заяв СБУ.
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31.07.2025 15:24 Ответить
Де фото? Такі підари повинні висіти на парканах і парашах, цю мерзоту повинні знати від малого до великого...
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31.07.2025 15:28 Ответить
Йде четвертий рік кривавої війни з рашиськими варварами і разом з тим не зменшуєтся число колоборанського бидла яке працює на ворога ,ну щось вже треба з цим робити, покараня має бути найсуворішим включаючи розстріл ,та із так званими телеграм каналами які використовує ворог вже можна розібратись.
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31.07.2025 15:43 Ответить
Хоть би, за отого міндіча, в СБУ і ДБР, не забули, з такими кульбітами навколо НАЗК і САП, зеленського з Оманським ларьочником!!! Малюк має Українцям в очі дивитися, зеленський, уже пересидент…
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31.07.2025 15:57 Ответить
Головний крот в ОПі... Єдине питання - коли???😡
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31.07.2025 16:33 Ответить
 
 