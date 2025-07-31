Разоблачен "крот" ФСБ, который сливал врагу информацию о стратегическом оборонном предприятии Украины, - СБУ. ФОТО

Разоблачен еще один агент ФСБ, которым оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, дислоцирующейся в Запорожье.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов.

Кроме того, он присылал оккупантам данные о воинской части Нацгвардии, которая отвечает за охрану этого объекта. Агент владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии.

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Установлено, что фигурант сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность "крота" и совместно с представителями Нацгвардии задержали его.

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Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.