Разоблачен "крот" ФСБ, который сливал врагу информацию о стратегическом оборонном предприятии Украины, - СБУ. ФОТО
Разоблачен еще один агент ФСБ, которым оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, дислоцирующейся в Запорожье.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, "крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов.
Кроме того, он присылал оккупантам данные о воинской части Нацгвардии, которая отвечает за охрану этого объекта. Агент владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии.
Установлено, что фигурант сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.
Сотрудники СБУ задокументировали деятельность "крота" и совместно с представителями Нацгвардии задержали его.
Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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