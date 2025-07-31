СБУ задержала агента ФСБ, который сливал координаты энергообъектов Харькова

В Харькове Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал данные энергетических объектов города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который по заказу врага собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города.

По имеющейся информации, рашисты собирались использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов.

Как установило расследование, заказ оккупантов выполнял 34-летний экс-работник Харьковского предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости.

ФСБ дистанционно завербовала его через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков" и предложила деньги в обмен на сотрудничество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент РФ в Воздушных силах готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000, он задержан, - СБУ

Главной задачей агента был сбор координат. Среди прочего, он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, которые защищают высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова, а также координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакованных врагом ТЭЦ.

Дополнительно корректировщик пытался обнаружить пункты дислокации ТЦК. Для этого он во время бытовых разговоров выспрашивал адреса военкоматов у знакомых, которые посещали режимные объекты, а затем фотографировал эти здания.

По материалам дела, агент координировал свою подрывную деятельность с действующим сотрудником ФСБ, личность которого уже установлена Службой безопасности.

Сотрудники спецслужбы задокументировали действия врага и провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и энергообъектов. На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ РФ, который наводил российские авиаатаки по штабам Сил обороны, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

При обыске у него изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.