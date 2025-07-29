Агент ФСБ РФ, который наводил российские авиаудары по штабам Сил обороны, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Участник агентурной сети ФСБ, которую Служба безопасности Украины нейтрализовала летом 2024 года на севере и востоке Украины, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Тогда киберспециалисты СБУ задержали трех российских агентов, которые корректировали ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову и Чернигову. Среди основных целей врага были штабы Сил обороны.

Весной этого года один из задержанных уже получил реальный срок наказания и отбывает его в исправительной колонии строгого режима.

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Сейчас тюремный срок получил еще один участник агентурной группы ФСБ. Им оказался 40-летний работник пилорамы из Чернигова, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие заработки" на Телеграм-каналах.

После вербовки он получил задание от куратора, который руководил всей вражеской ячейкой. По поручению российского спецслужбиста агент следил за локациями подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории Киева и Чернигова.

Для этого фигурант "прочесывал" улицы столицы и приграничного города, где фотографировал военные объекты на телефонную камеру и обозначал их координаты на гугл-картах.

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Киберспециалисты СБУ установили, что после каждой разведвылазки агент формировал "отчет" и отправлял куратору в анонимном чате мессенджера.

Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он пытался сфотографировать один из режимных объектов Сил обороны.

У злоумышленника изъят телефон, который он использовал для сбора разведданных и конспиративных контактов с ФСБ.

По материалам киберспециалистов и следователей Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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