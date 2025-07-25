Агент ФСБ готовил теракты возле подразделений ТЦК и Нацгвардии в Хмельницком: его приговорили к 15 годам, - СБУ

Российский агент, который готовил теракты возле админздания ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, заказ РФ выполнял 32-летний местный житель, который имеет судимости за кражи и сбыт наркотиков.

Во время поиска "легких заработков" он попал во внимание руководителя "отдела управления ФСБ по Республике Крым", который впоследствии завербовал рецидивиста.

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По инструкции российского спецслужбиста агент должен был изготовить несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) для совершения терактов возле админздания ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" в феврале этого года, когда он проводил доразведку вблизи периметра военных объектов для закладки взрывчатки.

По материалам дела, перед выполнением основного задания сотрудник ФСБ проверил агента на "тестовых" поручениях, например, по выявлению локаций Сил обороны в городе.

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Для этого фигурант обходил областной центр и его окрестности, где фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру, а собранные данные передавал куратору.

Во время обыска у агента обнаружен смартфон, с которого он шпионил за украинскими защитниками и контактировал с ФСБ.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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