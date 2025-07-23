Экс-полицейский из Донецка создал сеть тайников со взрывчаткой для терактов в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины российского агента, который готовил серию терактов на Днепропетровщине.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленника задержали на центральном вокзале в Киеве, откуда он пытался сначала выехать в Евросоюз, а дальше попасть в Россию.

Фигурантом оказался завербованный ФСБ 63-летний экс-милиционер из Донецка, который до начала полномасштабной войны переехал в Днепропетровскую область.

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По инструкции российских спецслужбистов он подготовил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими составляющими СВУ в Павлограде и Шахтерске.

ФСБ планировала передать координаты этих тайников потенциальным исполнителям терактов.





По материалам дела, предатель обустраивал схроны возле заброшенных зданий и местных кладбищ. Кроме СВУ он оставлял в тайниках также замаскированные в пакеты из-под сока сим-карты и телефоны для агентурной связи.

Военная контрразведка СБУ задокументировала каждый эпизод подрывной деятельности фигуранта и задержала его на финальном этапе спецоперации. У задержанного изъят российский паспорт, выданный ему в 2024 году.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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