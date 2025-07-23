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Новости Противодействие терактам Завербованные агенты ФСБ
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Экс-полицейский из Донецка создал сеть тайников со взрывчаткой для терактов в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины российского агента, который готовил серию терактов на Днепропетровщине.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленника задержали на центральном вокзале в Киеве, откуда он пытался сначала выехать в Евросоюз, а дальше попасть в Россию.

Фигурантом оказался завербованный ФСБ 63-летний экс-милиционер из Донецка, который до начала полномасштабной войны переехал в Днепропетровскую область.

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Агент ФСБ готовил теракты в Днепропетровской области: детали СБУ
Агент ФСБ готовил теракты в Днепропетровской области: детали СБУ

По инструкции российских спецслужбистов он подготовил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими составляющими СВУ в Павлограде и Шахтерске.

ФСБ планировала передать координаты этих тайников потенциальным исполнителям терактов.

Агент ФСБ готовил теракты в Днепропетровской области: детали СБУ
Агент ФСБ готовил теракты в Днепропетровской области: детали СБУ

По материалам дела, предатель обустраивал схроны возле заброшенных зданий и местных кладбищ. Кроме СВУ он оставлял в тайниках также замаскированные в пакеты из-под сока сим-карты и телефоны для агентурной связи.

Военная контрразведка СБУ задокументировала каждый эпизод подрывной деятельности фигуранта и задержала его на финальном этапе спецоперации. У задержанного изъят российский паспорт, выданный ему в 2024 году.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Агент ФСБ готовил теракты в Днепропетровской области: детали СБУ
Агент ФСБ готовил теракты в Днепропетровской области: детали СБУ

Автор: 

оружие (10366) СБУ (20221) теракт (2338) Днепропетровская область (4263)


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90% мусорів непотрібна чепуха, АІ повністю замінює керування та превентивні дії. Потрібні лише адміністратори (незалежні шерифи, яких вибирає громада на постійні основі) та силове виконання, все. А то вони присягу давали, на передку 5% пацанів з поліції, уся інша чепуха або таким займається, або кришуванням наркобізенсу або мутками з кацапами.
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23.07.2025 14:22 Ответить
Ага, на виклик до тебе ШІ приїде, що ти мелиш? 99% усіх зрадників як раз не мають відношення до правоохоронних органів)) у правоохоронних органів найнижчий відсоток зрадників, якщо взяти по професіям!)
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23.07.2025 15:02 Ответить
бачите?
малюк не тільки замовлення зе!гніди виконує!
малюк, ще відбитих малороських пенсів, що несповна розуму, виловлює.
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23.07.2025 14:23 Ответить
та взагалі не дивуюсь мусора це перші зрадники
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23.07.2025 14:34 Ответить
Не буває "ексміліціонерів", як і ексГБшників - там мозку немає, там тільки жага до влади над людьми і грошей. І досвід амністії авакяна нам показав - це не нормальні люди, для них не існує ні державних інтересів, ні інтересів пересічних громадян. Це реальна склизька і страшна хвороба суспільства, така собі пліснява, що знищує той організм, в якому вона розвиваєтья. Ця знищує Україну.
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23.07.2025 14:55 Ответить
 
 