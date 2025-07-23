Экс-полицейский из Донецка создал сеть тайников со взрывчаткой для терактов в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины российского агента, который готовил серию терактов на Днепропетровщине.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленника задержали на центральном вокзале в Киеве, откуда он пытался сначала выехать в Евросоюз, а дальше попасть в Россию.
Фигурантом оказался завербованный ФСБ 63-летний экс-милиционер из Донецка, который до начала полномасштабной войны переехал в Днепропетровскую область.
По инструкции российских спецслужбистов он подготовил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими составляющими СВУ в Павлограде и Шахтерске.
ФСБ планировала передать координаты этих тайников потенциальным исполнителям терактов.
По материалам дела, предатель обустраивал схроны возле заброшенных зданий и местных кладбищ. Кроме СВУ он оставлял в тайниках также замаскированные в пакеты из-под сока сим-карты и телефоны для агентурной связи.
Военная контрразведка СБУ задокументировала каждый эпизод подрывной деятельности фигуранта и задержала его на финальном этапе спецоперации. У задержанного изъят российский паспорт, выданный ему в 2024 году.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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