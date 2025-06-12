15-летняя школьница помогла предотвратить теракт РФ в Ивано-Франковске, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, была заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке города.
Планы удалось сорвать благодаря 15-летней школьнице, которая обратилась в чат-бот СБУ "Спали "ФСБшника". Девушка сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта.
"На мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество. Во время проведения оперативной комбинации правоохранители узнали, что по инструкции оккупантов несовершеннолетняя должна была изготовить СВУ, "усилить" его гайками и спрятать в термос. Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из фсб поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире.
Впоследствии российский спецслужбист сообщил несовершеннолетней, что она должна доставить спрятанное СВУ в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей", - говорится в сообщении.
ФСБ планировала взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней.
Так, оккупанты надеялись убить как можно больше гражданских и ликвидировать "Исполнительницу" как "лишнего свидетеля".
Девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, спецслужбы РФ начали угрожать тем, что "сдадут" ее в СБУ.
Правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Так, удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки - от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами.
Сейчас СБУ начала производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица рашистов, которые могут быть причастны к организации теракта.
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Чому саме до неї у месенджер? Як вона привернула увагу співробітника? Вони ж не до кожного васьки-таньки чіпляються.
Слава Богу хлопчина зрозумів що тут щось не так і розказав батькові , а той зателефонував в СБУ .
З тєлєгою щось треба робити , бо дітвора там тільки й сидить , у пошуках легкого заробітку і пригод . Я теж натрапляв на коментарі підлітків , у яких вони скаржаться на нестачу - бабла , і шукають заробітку . А для фсбешних сук , телеграм - Клондайк .!