15-летняя школьница помогла предотвратить теракт РФ в Ивано-Франковске, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, была заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке города.

Планы удалось сорвать благодаря 15-летней школьнице, которая обратилась в чат-бот СБУ "Спали "ФСБшника". Девушка сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта.

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"На мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество. Во время проведения оперативной комбинации правоохранители узнали, что по инструкции оккупантов несовершеннолетняя должна была изготовить СВУ, "усилить" его гайками и спрятать в термос. Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из фсб поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире.

Впоследствии российский спецслужбист сообщил несовершеннолетней, что она должна доставить спрятанное СВУ в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей", - говорится в сообщении.





ФСБ планировала взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней.

Так, оккупанты надеялись убить как можно больше гражданских и ликвидировать "Исполнительницу" как "лишнего свидетеля".

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Девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, спецслужбы РФ начали угрожать тем, что "сдадут" ее в СБУ.

Правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Так, удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки - от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами.

Сейчас СБУ начала производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица рашистов, которые могут быть причастны к организации теракта.

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