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15-летняя школьница помогла предотвратить теракт РФ в Ивано-Франковске, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, была заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке города.

Планы удалось сорвать благодаря 15-летней школьнице, которая обратилась в чат-бот СБУ "Спали "ФСБшника". Девушка сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта.

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"На мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество. Во время проведения оперативной комбинации правоохранители узнали, что по инструкции оккупантов несовершеннолетняя должна была изготовить СВУ, "усилить" его гайками и спрятать в термос. Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из фсб поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире.

Впоследствии российский спецслужбист сообщил несовершеннолетней, что она должна доставить спрятанное СВУ в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя помогла предотвратить теракт в Ивано-Франковске
Несовершеннолетняя помогла предотвратить теракт в Ивано-Франковске

ФСБ планировала взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней.

Так, оккупанты надеялись убить как можно больше гражданских и ликвидировать "Исполнительницу" как "лишнего свидетеля".

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Девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, спецслужбы РФ начали угрожать тем, что "сдадут" ее в СБУ.

Правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Так, удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки - от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами.

Сейчас СБУ начала производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица рашистов, которые могут быть причастны к организации теракта.

Читайте: Харьковчанку приговорили к 6 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге

Автор: 

Ивано-Франковск (833) несовершеннолетние (91) СБУ (20060) Ивано-Франковская область (929) Ивано-Франковский район (12)


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Топ комментарии
+13
дівчинка умнічка, а вам писакам і так не так ітак не так....
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12.06.2025 10:34 Ответить
+4
Все добре , але ж телеграм то московська шпигунська програма по суті ! Чому не можна все поробити в українському ватсапі ? До тих серверів нквс не матиме доступу а телеграм знищити в Україні взагалі
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12.06.2025 10:43 Ответить
+4
Вочевидь, вона відреагувала на пропозицію заробітку у $200 на добу без досвіду роботи та освіті у якомусь з телеграм-каналів.
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12.06.2025 10:44 Ответить
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Якщо така розумниця і в 15 рочків обманула фсб (хоча що там такого, там працюють такі ж лишньохромосомі потомственно опущені імбецил як і більшість піда.расосіян) то напевно могла підкласти під машину якогось депутата опзж, пропі.дарососійського блогера чи попа москальської непризнаного церкви, та і не за завданням, а за покликом серця!
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12.06.2025 10:53 Ответить
спробуй прочитати текст а не тільки назву і питання в тебе відпадуть
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12.06.2025 11:25 Ответить
Справді, з уваги випав один абзац, тому видаляю допис.
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12.06.2025 11:29 Ответить
дівчинка умнічка, а вам писакам і так не так ітак не так....
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12.06.2025 10:34 Ответить
На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.
Чому саме до неї у месенджер? Як вона привернула увагу співробітника? Вони ж не до кожного васьки-таньки чіпляються.
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12.06.2025 10:38 Ответить
Вочевидь, вона відреагувала на пропозицію заробітку у $200 на добу без досвіду роботи та освіті у якомусь з телеграм-каналів.
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12.06.2025 10:44 Ответить
Через тєлєгу . У мого знайомого був схожий випадок , його неповнолітній хлопець ( 15 р ) лазив у телеграмі , і познайомився там з дівчиною . Як виявилось пізніше , то був - таваріщ майор з контори , чи може лєйтєнант . Ну як зазвичай , шури мури і хлопець - запав . Почали спілкуватися через месенджер . Але "дівчина" виявилась гонористою , і погодилась зустрітися лише після того як хлопець - коє шо для неї зробить .
Слава Богу хлопчина зрозумів що тут щось не так і розказав батькові , а той зателефонував в СБУ .
З тєлєгою щось треба робити , бо дітвора там тільки й сидить , у пошуках легкого заробітку і пригод . Я теж натрапляв на коментарі підлітків , у яких вони скаржаться на нестачу - бабла , і шукають заробітку . А для фсбешних сук , телеграм - Клондайк .!
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12.06.2025 11:14 Ответить
Все добре , але ж телеграм то московська шпигунська програма по суті ! Чому не можна все поробити в українському ватсапі ? До тих серверів нквс не матиме доступу а телеграм знищити в Україні взагалі
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12.06.2025 10:43 Ответить
сервера для цього їм і нахрін не потрібні - у кацапів достатньо сімок українських операторів і вони можуть безперешкодно створювати собі тисячі аккаунтів в будь-якому месенджері
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12.06.2025 10:55 Ответить
фсбешник згорів на роботі
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12.06.2025 10:49 Ответить
"...що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі." - СБУ продолжает держать всех за тупых идиотов? И бомба на фото как в фильмах, чтобы тупой зритель сразу знал, что это бомба.
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12.06.2025 11:19 Ответить
...и самолеты СБУ не взрывали и на Украину никто не нападал?
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12.06.2025 11:27 Ответить
Вы когда-нибудь собирали взрывное устройство? Вы умеете паять smd-детали? У вас есть опыт для сборки электродетонатора с подачей сигнала от моб.телефона( или вы считаете, что можно примотать тел скотчем к термосу)? У вас есть опыт обращения с ВВ и лёгкая возможность достать его? У вас есть опыт усиления мощности взрывного устройства? Вы считаете,что инструкции из телеграма можно сделать всё вышесказанное? Я так и вижу картину - несовершеннолетняя снимает квартиру, и ваяет там бомбу из принесённых с собой в рюкзаке деталей по инструкции из мессенджера.
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12.06.2025 11:38 Ответить
Дівчинка молодець. А ось хлопчики, що розмнівували та розводили за вказівкою кураторів ФСБ напередодні вторгнення - ні.
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12.06.2025 11:34 Ответить
 
 