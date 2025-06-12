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Новини Фото Протидія терактам
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15-річна школярка допомогла запобігти теракту РФ в Івано-Франківську, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

Плани вдалося зірвати завдяки 15-річній школярці, яка звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника". Дівчина повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту.

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"На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі.

Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей", - йдеться в повідомленні.

Неповнолітня допомогла запобігти теракту в Івано-Франківську
Неповнолітня допомогла запобігти теракту в Івано-Франківську

ФСБ планувала підірвати вибухівку разом із неповнолітньою.

Так, окупанти сподівалися вбити якомога більше цивільних та ліквідувати "Виконавицю" як "зайвого свідка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готував серію терактів: СБУ затримала агента РФ у Києві. ФОТО

Дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, спецслужби РФ почали погрожувати тим, що "здадуть" її до СБУ.

Правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Так, вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами.

Наразі СБУ розпочала провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту.

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Автор: 

Івано-Франківськ (524) неповнолітні (77) СБУ (12991) Івано-Франківська область (959) Івано-Франківський район (15)


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Топ коментарі
+16
дівчинка умнічка, а вам писакам і так не так ітак не так....
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12.06.2025 10:34 Відповісти
+4
Все добре , але ж телеграм то московська шпигунська програма по суті ! Чому не можна все поробити в українському ватсапі ? До тих серверів нквс не матиме доступу а телеграм знищити в Україні взагалі
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12.06.2025 10:43 Відповісти
+4
Вочевидь, вона відреагувала на пропозицію заробітку у $200 на добу без досвіду роботи та освіті у якомусь з телеграм-каналів.
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12.06.2025 10:44 Відповісти
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Якщо така розумниця і в 15 рочків обманула фсб (хоча що там такого, там працюють такі ж лишньохромосомі потомственно опущені імбецил як і більшість піда.расосіян) то напевно могла підкласти під машину якогось депутата опзж, пропі.дарососійського блогера чи попа москальської непризнаного церкви, та і не за завданням, а за покликом серця!
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12.06.2025 10:53 Відповісти
ПТНХ!!!
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12.06.2025 13:20 Відповісти
спробуй прочитати текст а не тільки назву і питання в тебе відпадуть
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12.06.2025 11:25 Відповісти
Справді, з уваги випав один абзац, тому видаляю допис.
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12.06.2025 11:29 Відповісти
дівчинка умнічка, а вам писакам і так не так ітак не так....
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12.06.2025 10:34 Відповісти
На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.
Чому саме до неї у месенджер? Як вона привернула увагу співробітника? Вони ж не до кожного васьки-таньки чіпляються.
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12.06.2025 10:38 Відповісти
Вочевидь, вона відреагувала на пропозицію заробітку у $200 на добу без досвіду роботи та освіті у якомусь з телеграм-каналів.
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12.06.2025 10:44 Відповісти
Через тєлєгу . У мого знайомого був схожий випадок , його неповнолітній хлопець ( 15 р ) лазив у телеграмі , і познайомився там з дівчиною . Як виявилось пізніше , то був - таваріщ майор з контори , чи може лєйтєнант . Ну як зазвичай , шури мури і хлопець - запав . Почали спілкуватися через месенджер . Але "дівчина" виявилась гонористою , і погодилась зустрітися лише після того як хлопець - коє шо для неї зробить .
Слава Богу хлопчина зрозумів що тут щось не так і розказав батькові , а той зателефонував в СБУ .
З тєлєгою щось треба робити , бо дітвора там тільки й сидить , у пошуках легкого заробітку і пригод . Я теж натрапляв на коментарі підлітків , у яких вони скаржаться на нестачу - бабла , і шукають заробітку . А для фсбешних сук , телеграм - Клондайк .!
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12.06.2025 11:14 Відповісти
Все добре , але ж телеграм то московська шпигунська програма по суті ! Чому не можна все поробити в українському ватсапі ? До тих серверів нквс не матиме доступу а телеграм знищити в Україні взагалі
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12.06.2025 10:43 Відповісти
сервера для цього їм і нахрін не потрібні - у кацапів достатньо сімок українських операторів і вони можуть безперешкодно створювати собі тисячі аккаунтів в будь-якому месенджері
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12.06.2025 10:55 Відповісти
фсбешник згорів на роботі
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12.06.2025 10:49 Відповісти
"...що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі." - СБУ продолжает держать всех за тупых идиотов? И бомба на фото как в фильмах, чтобы тупой зритель сразу знал, что это бомба.
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12.06.2025 11:19 Відповісти
...и самолеты СБУ не взрывали и на Украину никто не нападал?
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12.06.2025 11:27 Відповісти
Вы когда-нибудь собирали взрывное устройство? Вы умеете паять smd-детали? У вас есть опыт для сборки электродетонатора с подачей сигнала от моб.телефона( или вы считаете, что можно примотать тел скотчем к термосу)? У вас есть опыт обращения с ВВ и лёгкая возможность достать его? У вас есть опыт усиления мощности взрывного устройства? Вы считаете,что инструкции из телеграма можно сделать всё вышесказанное? Я так и вижу картину - несовершеннолетняя снимает квартиру, и ваяет там бомбу из принесённых с собой в рюкзаке деталей по инструкции из мессенджера.
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12.06.2025 11:38 Відповісти
я поважаю Марка Твена
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12.06.2025 12:59 Відповісти
Дівчинка молодець. А ось хлопчики, що розмнівували та розводили за вказівкою кураторів ФСБ напередодні вторгнення - ні.
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12.06.2025 11:34 Відповісти
 
 