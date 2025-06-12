15-річна школярка допомогла запобігти теракту РФ в Івано-Франківську, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

Плани вдалося зірвати завдяки 15-річній школярці, яка звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника". Дівчина повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту.

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"На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі.

Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей", - йдеться в повідомленні.





ФСБ планувала підірвати вибухівку разом із неповнолітньою.

Так, окупанти сподівалися вбити якомога більше цивільних та ліквідувати "Виконавицю" як "зайвого свідка".

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Дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, спецслужби РФ почали погрожувати тим, що "здадуть" її до СБУ.

Правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Так, вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами.

Наразі СБУ розпочала провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту.

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