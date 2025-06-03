Харків’янку засудили до 6 років позбавлення волі за підготовку теракту на залізниці

21-річна харків'янка придбала корпус міни з електродетонаторами, зробила вибуховий пристрій та планувала здійснити підрив залізничного транспорту. За це їй пропонували 200 доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вирок Холодногірського районного суду Харкові.

Що вирішив суд

Обвинувачена - 21-річна уродженка Харкова, з середньою освітою, раніше не судима, страждає на біполярний афективний розлад.

Зазначається, що обвинувачена та прокурор уклали угоду про визнання винуватості.

Суд призначив їй остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією майна за незаконне поводження зі вибухівкою та підготовку до теракту.

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Як обвинувачена готувалась до теракту

За даними суду, не пізніше 10 січня жінка придбала у Харкові корпус протитанкової міни "ТМ-62М", а у Києві — два електродетонатори. 12 січня правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається, що ідея про те, щоб зробити вибуховий пристрій, виникла в обвинуваченої спільно зі знайомим, який і давав інструкції щодо алгоритму виготовлення. Також жінка придбала 15 бойових патронів різних калібрів.

Не пізніше 7 січня, за інформацією слідчих, "невідома слідству група людей" у Харкові вирішила вчинити ряд терактів. Для цього вони шукали співучасників. Тоді жінка і встановила контакт з чоловіком, який пізніше розповів їй, як зробити вибуховий пристрій.

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За даними слідства, чоловік запропонував їй підірвати залізничний транспорт за 200 доларів; жінка погодилась.

12 січня жінка мала передати саморобний вибуховий пристрій "невстановленим особам": залишити його за вказаними знайомим координатами.

Жінку затримали правоохоронці.

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