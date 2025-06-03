Харьковчанку приговорили к 6 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге

21-летняя харьковчанка приобрела корпус мины с электродетонаторами, сделала взрывное устройство и планировала осуществить подрыв железнодорожного транспорта. За это ей предлагали 200 долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Холодногорского районного суда в Харькове.

Что решил суд

Обвиняемая - 21-летняя уроженка Харькова, со средним образованием, ранее не судима, страдает биполярным аффективным расстройством.

Отмечается, что обвиняемая и прокурор заключили соглашение о признании виновности.

Суд назначил ей окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества за незаконное обращение со взрывчаткой и подготовку к теракту.

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Как обвиняемая готовилась к теракту

По данным суда, не позднее 10 января женщина приобрела в Харькове корпус противотанковой мины "ТМ-62М", а в Киеве - два электродетонатора. 12 января правоохранители нашли самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что идея о том, чтобы сделать взрывное устройство, возникла у обвиняемой совместно со знакомым, который и давал инструкции по алгоритму изготовления. Также женщина приобрела 15 боевых патронов различных калибров.

Не позднее 7 января, по информации следователей, "неизвестная следствию группа людей" в Харькове решила совершить ряд терактов. Для этого они искали соучастников. Тогда женщина и установила контакт с мужчиной, который позже рассказал ей, как сделать взрывное устройство.

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По данным следствия, мужчина предложил ей взорвать железнодорожный транспорт за 200 долларов; женщина согласилась.

12 января женщина должна была передать самодельное взрывное устройство "неустановленным лицам": оставить его по указанным знакомым координатам.

Женщину задержали правоохранители.

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