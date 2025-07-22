РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13178 посетителей онлайн
Новости Фото Противодействие терактам
1 444 7

Готовили теракты: СБУ задержала семерых агентов РФ, в том числе трех подростков. ФОТОрепортаж

Задержаны семь российских агентов, которые готовили убийства украинских воинов и правоохранителей с помощью взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

ФСБ завербовала агентов через Telegram, где те искали "легких заработков". Среди фигурантов - трое несовершеннолетних.

Читайте также: Отдал приказ ударить "Искандером" по Одессе: заочно сообщено о подозрении российскому полковнику Ледереру, - СБУ

Днепр

Задержаны двое 14-летних одноклассников из Каменского, которые пытались взорвать экипаж патрульного наряда Национальной полиции.

Юноши прибыли в Днепр, где забрали из тайника СВП и заложили его под припаркованное авто правоохранителей.

СБУ задержала их, когда они собирались дистанционно активировать взрывчатку.

Читайте также: Суд арестовал активы экс-регионала Макеенко в Люксембурге на 1,5 миллиарда по делу об уклонении от налогов

Кривой Рог

Задержаны три агента РФ. Один из них - 30-летний наркозависимый, который ранее совершал кражи, а после вербовки изготовил СВП и заложил его в тайник на территории города.

Другие двое - 18-летние местные по заказу РФ достали из этого тайника взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы подорвать украинского воина.

Полтавщина

Задержана 14-летняя школьница, которая по инструкции оккупантов изготовила СВУ. Затем девочка спрятала его в квартире, в которую ее направил куратор.

После этого российские спецслужбисты планировали "заманить" на место запланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.

Черниговщина

Удалось предотвратить теракт. 17-летний подросток заблаговременно обратился к чат-боту Службы безопасности "Спали "ФСБшника" и сообщил о намерениях оккупантов завербовать его для подрыва СВУ.

Также читайте: Обыск в НАБУ: в доме родственников Христенко изъяты документы с ограниченным доступом - среди них материалы слежки и анкеты детективов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Хмельницкая область

Разоблачен 25-летний наркозависимый из города Васильков Киевской области, который по заказу ФСБ прибыл в Каменец-Подольский для совершения теракта. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он поместил взрывчатку под колесо авто военного ВСУ возле многоквартирного дома.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Читайте: Задержан предатель, который после захвата Херсона охранял главное управление оккупационной полиции, - ГБР. ФОТО

СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты
СБУ задержала семерых агентов РФ, которые готовили теракты

Автор: 

Днепр (4477) Кривой Рог (1425) СБУ (20213) теракт (2337) Днепропетровская область (4259) Полтавская область (1232) Хмельницкая область (977) Черниговская область (1211) Днепровский район (134) Криворожский район (158)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне що молодші 25 років не можуть призиватись в ЗСУ їм зарано ,вони спроможні тільки виконувати диверсії за вказівкою ворога .Та закрийте вже нарешті ті телеграм канали по яких ворог безперешкодно вербує тупе бидло ,я вже не кажу що жодного патріотичного виховання не проводится ні в навчальних закладах, ні в ЗМІ.
показать весь комментарий
22.07.2025 16:58 Ответить
СБУ без роботи залишиться.
показать весь комментарий
22.07.2025 17:02 Ответить
ти думаєш інших шляхів не знайдуть? якщо вони шукають як заробити грошей таким чином, то заборона телеграму їх не зупинить.
Прикро що неповнолітні до цього самі погоджуються, з нарками то все зрозуміло, їм пофіг аби грошей, а діти у яких тільки все попереду ломають собі все за ті нещасні пару грошей, яких всеодно не отримають.
показать весь комментарий
22.07.2025 17:13 Ответить
не можно закрити ті тєлєграмканали, бо тоді не буде легких преміальних у СБУ, а при тому ще і "тупе бидло" нікуди не подінеться, будуть вербуватись через інші месенджери. Але було би логічно позбавляти хоча би років на двадцять права вибирати центральну владу у країні, причому з візуально видимою формою документа, який ідентифікує особу. Бо інакше через років п'ять замість парламентської партії "слуг" будем мати парламентську партію "явастуданєпасилал".
показать весь комментарий
22.07.2025 18:45 Ответить
Підрив ,,виконавця,, на його власному вибуховому пристрої під онлайнтрансляцію з широко розповсюдженою анотацією події. Підпалювачам можна ще дозволити побігати підпаленим в шині.
показать весь комментарий
22.07.2025 17:32 Ответить
Які агенти? Це зрадники, просто зрадник або запроданці.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:28 Ответить
 
 