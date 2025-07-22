Готовили теракты: СБУ задержала семерых агентов РФ, в том числе трех подростков. ФОТОрепортаж
Задержаны семь российских агентов, которые готовили убийства украинских воинов и правоохранителей с помощью взрывчатки.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
ФСБ завербовала агентов через Telegram, где те искали "легких заработков". Среди фигурантов - трое несовершеннолетних.
Днепр
Задержаны двое 14-летних одноклассников из Каменского, которые пытались взорвать экипаж патрульного наряда Национальной полиции.
Юноши прибыли в Днепр, где забрали из тайника СВП и заложили его под припаркованное авто правоохранителей.
СБУ задержала их, когда они собирались дистанционно активировать взрывчатку.
Кривой Рог
Задержаны три агента РФ. Один из них - 30-летний наркозависимый, который ранее совершал кражи, а после вербовки изготовил СВП и заложил его в тайник на территории города.
Другие двое - 18-летние местные по заказу РФ достали из этого тайника взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы подорвать украинского воина.
Полтавщина
Задержана 14-летняя школьница, которая по инструкции оккупантов изготовила СВУ. Затем девочка спрятала его в квартире, в которую ее направил куратор.
После этого российские спецслужбисты планировали "заманить" на место запланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.
Черниговщина
Удалось предотвратить теракт. 17-летний подросток заблаговременно обратился к чат-боту Службы безопасности "Спали "ФСБшника" и сообщил о намерениях оккупантов завербовать его для подрыва СВУ.
Хмельницкая область
Разоблачен 25-летний наркозависимый из города Васильков Киевской области, который по заказу ФСБ прибыл в Каменец-Подольский для совершения теракта. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он поместил взрывчатку под колесо авто военного ВСУ возле многоквартирного дома.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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Прикро що неповнолітні до цього самі погоджуються, з нарками то все зрозуміло, їм пофіг аби грошей, а діти у яких тільки все попереду ломають собі все за ті нещасні пару грошей, яких всеодно не отримають.