Готовили теракты: СБУ задержала семерых агентов РФ, в том числе трех подростков. ФОТОрепортаж

Задержаны семь российских агентов, которые готовили убийства украинских воинов и правоохранителей с помощью взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

ФСБ завербовала агентов через Telegram, где те искали "легких заработков". Среди фигурантов - трое несовершеннолетних.

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Днепр

Задержаны двое 14-летних одноклассников из Каменского, которые пытались взорвать экипаж патрульного наряда Национальной полиции.

Юноши прибыли в Днепр, где забрали из тайника СВП и заложили его под припаркованное авто правоохранителей.

СБУ задержала их, когда они собирались дистанционно активировать взрывчатку.

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Кривой Рог

Задержаны три агента РФ. Один из них - 30-летний наркозависимый, который ранее совершал кражи, а после вербовки изготовил СВП и заложил его в тайник на территории города.

Другие двое - 18-летние местные по заказу РФ достали из этого тайника взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы подорвать украинского воина.

Полтавщина

Задержана 14-летняя школьница, которая по инструкции оккупантов изготовила СВУ. Затем девочка спрятала его в квартире, в которую ее направил куратор.

После этого российские спецслужбисты планировали "заманить" на место запланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.

Черниговщина

Удалось предотвратить теракт. 17-летний подросток заблаговременно обратился к чат-боту Службы безопасности "Спали "ФСБшника" и сообщил о намерениях оккупантов завербовать его для подрыва СВУ.

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Хмельницкая область

Разоблачен 25-летний наркозависимый из города Васильков Киевской области, который по заказу ФСБ прибыл в Каменец-Подольский для совершения теракта. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он поместил взрывчатку под колесо авто военного ВСУ возле многоквартирного дома.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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