Готували теракти: СБУ затримала сімох агентів РФ, зокрема трьох підлітків. ФОТОрепортаж
Затримано сімох російських агентів, які готували вбивства українських воїнів та правоохоронців за допомогою вибухівки.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
ФСБ завербувала агентів через Telegram, де ті шукали "легких заробітків". Серед фігурантів – троє неповнолітніх.
Дніпро
Затримано двох 14-річних однокласників з Кам’янського, які намагалися підірвати екіпаж патрульного наряду Національної поліції.
Юнаки прибули до Дніпра, де забрали зі схрону СВП та заклали його під запарковане авто правоохоронців.
СБУ затримала їх, коли вони збиралися дистанційно активувати вибухівку.
Кривий Ріг
Затримано трьох агентів РФ. Один із них - 30-річний наркозалежний, який раніше вчиняв крадіжки, а після вербування виготовив СВП та заклав його у схованку на території міста.
Інші двоє – 18-річні місцеві на замовлення РФ дістали з цього схрону вибухівку і встановили її серед гаражів, щоб підірвати українського воїна.
Полтавщина
Затримано 14-річну школярку, яка за інструкцією окупантів виготовила СВП. Потім дівчина заховала його у квартирі, до якої її направив куратор.
Після цього російські спецслужбісти планували "заманити" на місце запланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його.
Чернігівщина
Вдалося запобігти теракту. 17-річний підліток завчасно звернувся до чат-бота Служби безпеки "Спали" ФСБшника" і повідомив про наміри окупантів завербувати його для підриву СВП.
Хмельниччина
Викрито 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області, який на замовлення ФСБ прибув до Кам`янця-Подільського для вчинення теракту. Зловмисника затримали "на гарячому", коли він помістив вибухівку під колесо авто військового ЗСУ біля багатоквартирного будинку.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прикро що неповнолітні до цього самі погоджуються, з нарками то все зрозуміло, їм пофіг аби грошей, а діти у яких тільки все попереду ломають собі все за ті нещасні пару грошей, яких всеодно не отримають.