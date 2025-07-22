УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Фото Протидія терактам
1 339 7

Готували теракти: СБУ затримала сімох агентів РФ, зокрема трьох підлітків. ФОТОрепортаж

Затримано сімох російських агентів, які готували вбивства українських воїнів та правоохоронців за допомогою вибухівки.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

ФСБ завербувала агентів через Telegram, де ті шукали "легких заробітків". Серед фігурантів – троє неповнолітніх.

Читайте також: Віддав наказ вдарити "Іскандером" по Одесі: заочно повідомлено про підозру російському полковнику Лєдєреру, - СБУ

Дніпро

Затримано двох 14-річних однокласників з Кам’янського, які намагалися підірвати екіпаж патрульного наряду Національної поліції.

Юнаки прибули до Дніпра, де забрали зі схрону СВП та заклали його під запарковане авто правоохоронців.

СБУ затримала їх, коли вони збиралися дистанційно активувати вибухівку.

Читайте також: Суд арештував активи ексрегіонала Макеєнка у Люксембурзі на 1,5 мільярда у справі про ухилення від податків

Кривий Ріг

Затримано трьох агентів РФ. Один із них - 30-річний наркозалежний, який раніше вчиняв крадіжки, а після вербування виготовив СВП та заклав його у схованку на території міста.

Інші двоє – 18-річні місцеві на замовлення РФ дістали з цього схрону вибухівку і встановили її серед гаражів, щоб підірвати українського воїна.

Полтавщина

Затримано 14-річну школярку, яка за інструкцією окупантів виготовила СВП. Потім дівчина заховала його у квартирі, до якої її направив куратор.

Після цього російські спецслужбісти планували "заманити" на місце запланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його.

Чернігівщина

Вдалося запобігти теракту. 17-річний підліток завчасно звернувся до чат-бота Служби безпеки "Спали" ФСБшника" і повідомив про наміри окупантів завербувати його для підриву СВП.

Також читайте: Обшук у НАБУ: у будинку родичів Христенка вилучено документи з обмеженим доступом - серед них матеріали стеження і анкети детективів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Хмельниччина

Викрито 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області, який на замовлення ФСБ прибув до Кам`янця-Подільського для вчинення теракту. Зловмисника затримали "на гарячому", коли він помістив вибухівку під колесо авто військового ЗСУ біля багатоквартирного будинку.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано зрадника, який після захоплення Херсона охороняв головне управління окупаційної поліції, - ДБР. ФОТО

СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти
СБУ затримала сімох агентів РФ які готували теракти

Автор: 

Дніпро (3337) Кривий Ріг (1383) СБУ (13150) теракт (1050) Дніпропетровська область (4041) Полтавська область (1188) Хмельницька область (997) Чернігівська область (987) Дніпровський район (136) Криворізький район (171)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне що молодші 25 років не можуть призиватись в ЗСУ їм зарано ,вони спроможні тільки виконувати диверсії за вказівкою ворога .Та закрийте вже нарешті ті телеграм канали по яких ворог безперешкодно вербує тупе бидло ,я вже не кажу що жодного патріотичного виховання не проводится ні в навчальних закладах, ні в ЗМІ.
показати весь коментар
22.07.2025 16:58 Відповісти
СБУ без роботи залишиться.
показати весь коментар
22.07.2025 17:02 Відповісти
ти думаєш інших шляхів не знайдуть? якщо вони шукають як заробити грошей таким чином, то заборона телеграму їх не зупинить.
Прикро що неповнолітні до цього самі погоджуються, з нарками то все зрозуміло, їм пофіг аби грошей, а діти у яких тільки все попереду ломають собі все за ті нещасні пару грошей, яких всеодно не отримають.
показати весь коментар
22.07.2025 17:13 Відповісти
не можно закрити ті тєлєграмканали, бо тоді не буде легких преміальних у СБУ, а при тому ще і "тупе бидло" нікуди не подінеться, будуть вербуватись через інші месенджери. Але було би логічно позбавляти хоча би років на двадцять права вибирати центральну владу у країні, причому з візуально видимою формою документа, який ідентифікує особу. Бо інакше через років п'ять замість парламентської партії "слуг" будем мати парламентську партію "явастуданєпасилал".
показати весь коментар
22.07.2025 18:45 Відповісти
Підрив ,,виконавця,, на його власному вибуховому пристрої під онлайнтрансляцію з широко розповсюдженою анотацією події. Підпалювачам можна ще дозволити побігати підпаленим в шині.
показати весь коментар
22.07.2025 17:32 Відповісти
Які агенти? Це зрадники, просто зрадник або запроданці.
показати весь коментар
22.07.2025 18:28 Відповісти
 
 