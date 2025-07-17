Віддав наказ вдарити "Іскандером" по Одесі: заочно повідомлено про підозру російському полковнику Лєдєреру, - СБУ

Служба безпеки України встановила та заочно повідомила про підозру полковнику ЗС РФ Євгенію Лєдєреру, який 29 квітня 2024 року віддав наказ на ракетну атаку по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Унаслідок удару комплексу "Іскандер-М" із касетною частиною загинуло восьмеро цивільних, серед них дитина, ще 23 людини дістали поранення. Мішенню окупантів стала рекреаційна зона міста.

Ракету було випущено з тимчасово окупованого селища Новоселівське в Криму. СБУ кваліфікує дії Лєдєрера як воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Слідчі дії тривають, зловмисника планують притягнути до відповідальності.

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