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Новини Обстріл Одеси
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Віддав наказ вдарити "Іскандером" по Одесі: заочно повідомлено про підозру російському полковнику Лєдєреру, - СБУ

СБУ оголосила підозру полковнику РФ за ракетну атаку по Одесі

Служба безпеки України встановила та заочно повідомила про підозру полковнику ЗС РФ Євгенію Лєдєреру, який 29 квітня 2024 року віддав наказ на ракетну атаку по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Унаслідок удару комплексу "Іскандер-М" із касетною частиною загинуло восьмеро цивільних, серед них дитина, ще 23 людини дістали поранення. Мішенню окупантів стала рекреаційна зона міста.

Ракету було випущено з тимчасово окупованого селища Новоселівське в Криму. СБУ кваліфікує дії Лєдєрера як воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Слідчі дії тривають, зловмисника планують притягнути до відповідальності.

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Автор: 

обстріл (29892) Одеса (5565) Одеська область (3385) СБУ (13131) Одеський район (246)


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Топ коментарі
+4
Ліквідувати цього нациста разом з родиною.
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17.07.2025 17:18 Відповісти
+3
А путіну підозру оголошували?
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17.07.2025 17:16 Відповісти
+2
Лєдєрер... руський...
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17.07.2025 17:16 Відповісти
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Лєдєрер... руський...
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17.07.2025 17:16 Відповісти
А путіну підозру оголошували?
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17.07.2025 17:16 Відповісти
Ліквідувати цього нациста разом з родиною.
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17.07.2025 17:18 Відповісти
Тут крадуть мільярдами, а СБУ в слідство бавиться
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17.07.2025 17:24 Відповісти
Чекаємо з дня на день,хтось молотком вдарив,або на самокаті прокатався!
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17.07.2025 17:24 Відповісти
Ану, впаяйте йому років аж два, ще й умовно. Як і завжди.
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17.07.2025 17:32 Відповісти
Воєнні злочини, московитів, не мають терміну давності!
Кара оркам, буде НЕВІДВОРОТНЬОЮ!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!!
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17.07.2025 17:46 Відповісти
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
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17.07.2025 18:06 Відповісти
Армія, мова, віра, Австрія 👆☝️
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17.07.2025 17:50 Відповісти
 
 