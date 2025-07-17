Удар РФ по Добропіллю: кількість загиблих зросла до 4

У Добропіллі Донецької області до 4 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що кількість поранених залишається без змін - 27.

"На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", - додав Філашкін.

Станом на ранок четверга, 17 липня, рятувальники розібрали вже 15 тонн будівельних конструкцій, повідомила в ефірі Громадського радіо речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Вона зазначила, що рятувальники планують завершити пошуково-рятувальні роботи впродовж четверга. Проте вони змушені працювати у бронезахисті через постійну загрозу повторних ударів. У разі такої загрози рятувальники припиняють роботу та йдуть в укриття.

Нагадаємо, ввечері 16 липня рашисти скинули керовану авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Удар припав по району магазину "Аврора". Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: щонайменше 3 загиблих і 29 поранених. ФОТОрепортаж