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Новини Обстріли Добропілля
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Удар РФ по Добропіллю: кількість загиблих зросла до 4

Росіяни вдарили по центру Добропілля на Донеччині 16 липня

 У Добропіллі Донецької області  до 4 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що кількість поранених залишається без змін - 27.

"На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів  маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", - додав Філашкін.

Станом на ранок четверга, 17 липня, рятувальники розібрали вже 15 тонн будівельних конструкцій, повідомила в ефірі  Громадського радіо речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Вона зазначила, що рятувальники планують завершити пошуково-рятувальні роботи впродовж четверга. Проте вони змушені працювати у бронезахисті через постійну загрозу повторних ударів. У разі такої загрози рятувальники припиняють роботу та йдуть в укриття.

Нагадаємо, ввечері 16 липня рашисти скинули керовану авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Удар припав по району магазину "Аврора". Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: щонайменше 3 загиблих і 29 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29892) Донецька область (9069) Покровський район (780) Добропілля (44)


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Чому нема ударів у відповідь по ворожим містам?
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17.07.2025 14:00 Відповісти
зельоними відосиками атакують регулярно
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17.07.2025 14:04 Відповісти
Що треба аби замість новин про жертви борбандувань поступали новини про виробництво ППО і ПРО. Фармацевтика? Конспірологія? Вже ж ніби кристально зрозуміло, що всі системи управління виконують план по звільненню території у повній синхронізації з кремлівськими партнерами.
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17.07.2025 14:09 Відповісти
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17.07.2025 14:20 Відповісти
 
 