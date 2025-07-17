Доба на Донеччині: щонайменше 3 загиблих і 29 поранених. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 264 людини, у тому числі 17 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

16 липня близько 07:00 росіяни з РСЗВ "Смерч" обстріляли західну частину Покровська, внаслідок чого зруйновано приватний житловий будинок.

Близько 12:00 ворог завдав удару по Родинському, в результаті якого зруйновано приватний житловий будинок.

По Добропіллю росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-500 з модулем УМПК. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинуло 2 цивільні особи, 27 отримали поранення. Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 54 торгівельних павільйони, 8 автомобілів.

Краматорський район

У Зарічному внаслідок ворожого удару загинула людина.

Одна поранена людина у Дружківці, яку ворог обстріляв із РСЗВ "Торнадо-С". Пошкоджено дві адмінбудівлі.

Костянтинівку війська РФ атакували дронами різного типу та артилерією – одна цивільна особа травмувалась. Руйнувань зазнали щонайменше 15 приватних осель, заклад освіти, нежитлове приміщення, автомобіль.

Дроном окупанти вдарили по Лиману – руйнувань зазнали 8 осель.

Краматорськ витримав 7 ворожих ударів – зруйновано приватний будинок. Крім того, сьогодні вночі ворог знов обстріляв місто.

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По Покровську росія била з РСЗВ "Смерч" - постраждала приватна оселя.

У Родинському внаслідок ворожих ударів зруйновано приватний будинок, по одній оселі пошкоджено в Нововодяному та Сергіївці.

Джерело: https://dn.npu.gov.ua/news/shchonaimenshe-3-zahyblykh-i-29-poranenykh-na-donechchyni-politsiia-dokumentuie-naslidky-rosiiskykh-atak