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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: как минимум 3 погибших и 29 раненых. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 264 человека, в том числе 17 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

16 июля около 07:00 россияне из РСЗО "Смерч" обстреляли западную часть Покровска, в результате чего разрушен частный жилой дом.

Около 12:00 враг нанес удар по Родинскому, в результате которого разрушен частный жилой дом.

По Доброполью россияне ударили авиабомбой "ФАБ-500 с модулем УМПК. По уточненной информации, в результате атаки погибли 2 гражданских лица, 27 получили ранения. Повреждены 13 многоквартирных домов, 54 торговых павильона, 8 автомобилей.

Краматорский район

В Заречном в результате вражеского удара погиб человек.

Один раненый человек в Дружковке, которую враг обстрелял из РСЗО "Торнадо-С". Повреждены два админздания.

Константиновку войска РФ атаковали дронами разного типа и артиллерией - один гражданский человек травмировался. Разрушениям подверглись по меньшей мере 15 частных домов, учебное заведение, нежилое помещение, автомобиль.

Дроном оккупанты ударили по Лиману - разрушениям подверглись 8 домов.

Краматорск выдержал 7 вражеских ударов - разрушен частный дом. Кроме того, сегодня ночью враг вновь обстрелял город.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

По Покровску россия била из РСЗО "Смерч" - пострадал частный дом.

В Родинском в результате вражеских ударов разрушен частный дом, по одному дому повреждены в Нововодяном и Сергеевке.

Источник: https://dn.npu.gov.ua/news/shchonaimenshe-3-zahyblykh-i-29-poranenykh-na-donechchyni-politsiia-dokumentuie-naslidky-rosiiskykh-atak

Автор: 

Краматорськ (2348) Донецкая область (10251) Покровск (681) Краматорский район (474) Покровский район (773) Дружковка (31) Константиновка (1842) Заречное (23) Доброполье (43) Родинское (46) Лиман (81)


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