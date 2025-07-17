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Новости Обстрелы Донетчины
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Ночью враг нанес 7 ударов по Краматорску, пострадал человек

Обстрелы Краматорска 17 июля

Ночью 17 июля российские захватчики ударили по Краматорску в Донецкой области. Зафиксировано 7 вражеских ударов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Под вражеским огнем оказались частный сектор, многоэтажные застройки и гражданская инфраструктура.

"По предварительной информации, пострадал 1 человек. Устанавливаем окончательные последствия ночного обстрела", - отметил Гончаренко.

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Автор: 

Краматорськ (2346) обстрел (28568) Донецкая область (10251) Краматорский район (474)


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