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Новини Обстріли Донеччини
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Вночі ворог завдав 7 ударів по Краматорську, постраждала людина

Обстріли Краматорська 17 липня

Вночі 17 липня російські загарбники вдарили по Краматорську на Донеччині. Зафіксовано 7 ворожих ударів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Під ворожим вогнем опинилися приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, постраждала 1 людина. Встановлюємо остаточні наслідки нічного обстрілу", - зазначив Гончаренко.

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Автор: 

Краматорськ (726) обстріл (29892) Донецька область (9069) Краматорський район (481)


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