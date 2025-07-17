Вночі ворог завдав 7 ударів по Краматорську, постраждала людина

Вночі 17 липня російські загарбники вдарили по Краматорську на Донеччині. Зафіксовано 7 ворожих ударів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Під ворожим вогнем опинилися приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, постраждала 1 людина. Встановлюємо остаточні наслідки нічного обстрілу", - зазначив Гончаренко.

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