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Новости Обстрелы Доброполья
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Удар РФ по Доброполью: число погибших возросло до 4

Россияне нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области 16 июля

В Доброполье Донецкой области до 4 возросло количество погибших в результате российского удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил, что количество раненых остается без изменений - 27.

"На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов, надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт", - добавил Филашкин.

По состоянию на утро четверга, 17 июля, спасатели разобрали уже 15 тонн строительных конструкций, сообщила в эфире Громадського радио пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Она отметила, что спасатели планируют завершить поисково-спасательные работы в течение четверга. Однако они вынуждены работать в бронезащите из-за постоянной угрозы повторных ударов. В случае такой угрозы спасатели прекращают работу и уходят в укрытие.

Напомним, вечером 16 июля рашисты сбросили управляемую авиабомбу на центр Доброполья Донецкой области. Удар пришелся по району магазина "Аврора". В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Известно о 30 поврежденных торговых точек, 6 многоэтажек и 8 автомобилей.

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Автор: 

обстрел (28568) Донецкая область (10251) Покровский район (773) Доброполье (43)


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Чому нема ударів у відповідь по ворожим містам?
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17.07.2025 14:00 Ответить
зельоними відосиками атакують регулярно
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17.07.2025 14:04 Ответить
Що треба аби замість новин про жертви борбандувань поступали новини про виробництво ППО і ПРО. Фармацевтика? Конспірологія? Вже ж ніби кристально зрозуміло, що всі системи управління виконують план по звільненню території у повній синхронізації з кремлівськими партнерами.
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17.07.2025 14:09 Ответить
 
 